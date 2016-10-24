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Память человека можно изменить, а он этого даже не заметит - ученые

Память человека можно изменить, а он этого даже не заметит - ученые
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, американские ученые доказали, что память человека можно изменить без его ведома и согласия, причем суть этих механизмов очень проста и кроется в социальном взаимодействии.

Издание подчеркивает, что воспоминания человека и его прошлое ему не принадлежат – существует целых четыре способа изменить память человека, а он этого даже не заметит. Ученые отмечают, что память можно сравнить с библиотекой, в которой на многочисленных полках стоят тысячи книг. В этих «книгах» содержатся самые яркие воспоминания жизни человека. Многие полагают, что человек формирует свою память самостоятельно в течение жизни, однако это далеко не так – в этом ему все время помогают все люди, с которыми он вступает во взаимодействие, в первую очередь – его близкие и друзья. Какой бы неприятной не казалась мысль о том, что содержимое памяти можно «подпортить», именно это и происходит во время общения с другими людьми – они меняют наши воспоминания, вносят в них что-то новое, искажают или «стирают» отдельные участки памяти. Ученые отмечают, что узнав все это, не стоит торопиться расстраиваться – у этого явления существуют и положительные черты.

Во-первых, память меняется через коллективное подавление воспоминаний. Как это происходит? Представим простой пример. Трое друзей стали свидетелями драки между футбольными фанатами на стадионе во время матча. Каждый из них что-то видел, и они начинают обмениваться впечатлениями. После этого диалога, как это ни удивительно, воспоминания каждого из них о случившемся серьезно ухудшатся. Если один из них при этом окажется еще и очень разговорчивым, то он существенно изменит воспоминания о драке двух других, навязав свое видение и подавив их собственные воспоминания.

Во-вторых, существует такое понятие как «совместное забывание». Ученые установили, что активный собеседник может сконцентрировать внимание другого на отдельных моментах события и вытеснить воспоминания о других. Кроме того, оказывается, что каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мы меняем память, словно переписывая ее. Замалчивание в разговоре каких-то моментов события может привести к стиранию этих воспоминаний.

В-третьих, скорректировать память могут ложные воспоминания, которыми один человек может «заразить» других. Бывает, что у события было много очевидцев, однако когда один из них активно рассказывает о произошедшем, он может навязать свою память другим, формируя у них ложные воспоминания. Этот эффект наглядно демонстрируют события 2003 года в Швеции. Тогда в супермаркете ножом на глазах очевидцев закололи главу правительства. На записях видеокамер было видно, что на убийце был серый свитер, хотя все свидетели говорили о куртке цвета хаки. Выяснилось, что перед допросом они находились в одной комнате, и один из них активно говорил о куртке, таким образом «заразив» этими «воспоминаниями» всех.

Наконец, в-четвертых, иногда бывает, что человек, с которым происходит обсуждение события, может усомниться в воспоминаниях собеседника, которые тот до этого считал абсолютно подлинными и правдивыми – это также повлечет корректировку памяти. Ученые сталкивались даже со случаями, когда человек вначале был полностью уверен в том, что видел, однако поискав информацию в Интернете и поговорив с коллегами, вдруг менял свою точку зрения, допуская, что такого вообще быть не могло.

В чем же тут польза? По мнению ученых, такой обмен информацией при общении и корректировка воспоминаний формируют общее понимание прошлого и так называемые «коллективные воспоминания», что помогает человеку отождествлять себя с коллективом, то есть социализироваться. В этом случае человек приобщается к обществу и преодолевать трудности ему становиться легче.

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