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Тарифы на отопление: во сколько обойдется тепло в доме?

Тарифы на отопление: во сколько обойдется тепло в доме?
Остались считанные дни до того, как украинцы получат новые квитанции, в которые будет включен такой пункт, как отопление. По информации replyua.net, сэкономить удастся только тем гражданам, кто успел или оформить субсидии, или установить счетчики.

Нужно отметить, что тарифы на отопление выросли еще летом, однако реальную цену за тепло в доме украинцы смогут увидеть только в ноябре, когда придут квитанции. В среднем по стране тарифы на отопление повысились на 75-90 процентов. Как отмечают аналитики, сумма в ноябрьских платежках будет скромной, поскольку она подразумевает оплату только за половину месяца, и это значит, что полная стоимость тепла в доме будет отражена в квитанциях, которые придут в декабре. Нужно отметить и то, что украинцы будут платить разные суммы, и это зависит от района проживания, где коммунальные предприятия сами рассчитывают тарифы для населения.

Впрочем, средний тариф по стране может составлять около 34 гривен за квадратный метр площади, которая отапливается. Такие тарифы действуют в жилых домах, где не установлены домовые приборы учета тепла. Если в жилых домах установлены счетчики на тепло, тариф и конечная сумма платежа будут также зависеть от нескольких факторов. Дома, расположенные друг напротив друга и имеющие одинаковые приборы учета, могут тратить совершенно разные объемы энергии, поэтому и цифры в платежках будут отличаться. Если повезет, и зима будет теплой, с помощью счетчика удастся сэкономить до двадцати процентов.

Экономия не коснется граждан, которым начисляют оплату по нормативам. В самом выгодном положении в этом отопительном сезоне могут оказаться киевляне, поскольку власти города пообещали, что до конца декабря во всех жилых домах столицы будут установлены домовые счетчики тепла. По словам экспертов, тарифы на тепло почти полностью зависят только от цен на топливо.

Коммунальные компании не могут работать в убыток, и большая доля средств, поступающих от населения, также идет на оплату сотрудникам, на налоги, ремонт, а также модернизацию всего оборудования. К слову, износ теплосетей, а также теплового оборудования в Украине сейчас достигает 65 процентов, а, чтобы возвести хотя бы один километр теплотрассы, коммунальное предприятие должно потратить не меньше восьми миллионов гривен. Оформление субсидий, по словам аналитиков, практически не поможет сэкономить тем гражданам, у которых жилье большой площади, - на лишние квадратные метры субсидии распространяться не будут.

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