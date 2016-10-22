Нормандський формат переговорів: що влада приховує від українців

Святослав Ворон для replyua.net

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Негативною особливістю роботи української влади завжди була її схильність приховувати від власних громадян важливу інформацію, кулуарно вирішувати питання економічного та політичного характеру і ставити українців перед фактом, а то й відверто брехати. Такий стиль роботи правлячих еліт прослідковується вже давно. Віктор Янукович і Партія регіонів в цьому аспекті досягли вершин. Колишній власник Межигір’я вирішив, що наділений правом розпоряджатися долею мільйонів українців і за них визначати, куди має рухатися держава.Спочатку Янукович загравав з Європою та тішив українців думками про європейський вектор руху та майбутню асоціацію. Однак, як виявилося, все це було не більше як фікція. За зовнішнім фасадом «європейськості» Янукович проводив таємні переговори з Росією і торгувався про умови здачі України. Коли українці дізналися про результати зовнішньополітичної діяльності свого президента, то вийшли на вулиці. Режим Януковича впав. Впав він тому, що народ вирішив: влада його цинічно обдурила і перекреслила усі сподівання на краще життя та здала Російській Федерації. Януковича погубила з-поміж іншого власна самовпевненість і віра в те, що українцям можна брехати та гратися у закулісні ігри, перетворюючи всю країну у розмінну монету. Політики, які прийшли до влади на хвилі Революції гідності, мали б усвідомлювати, що такі ігри з народом не пройдуть. Що питання, які стосуються майбутнього держави, її устрою, її зовнішньополітичного вектору мають вирішуватися не шляхом таємних перемовин. Тим більше, ніхто не давав владі право торгувати українським суверенітетом і українськими територіями та своєю політикою ставити під загрозу існування України.Мінські угоди з самого початку викликали багато питань в українців. Хоча пройшло вже понад 2 роки з моменту їх укладення, достовірно ніхто так і не знає, на які жертви пішла українська влада на чолі з президентом Петром Порошенком. Потім виник так званий «Нормандський формат», де українська влада, вперто ігноруючи думку громадськості, дозволила вирішувати питання української незалежності країнам, які завжди були більш прихильними до Росії, ніж до суверенної України. Франція і Німеччина у безальтернативних «Нормандських переговорах» більше турбуються про те, як будь-якою ціною загасити конфлікт. Відновлення територіальної цілісності України їх не цікавить. Найгірше ж те, що Україна і Петро Порошенко самі з власної ініціативи погодилися сидіти за столом переговорів з партнерами, які ніколи не займали виразної позиції по агресії Росії.Про що говорять на зустрічах в «Нормандському форматі»? Що обіцяв президент Петро Порошенко Європі? Чому в інформаційний простір викидається так багато різнобічних і суперечливих думок про порядок реалізації Мінських угод? Що має бути спочатку: виведення російських військ, надання особливого статусу ДНР і ЛНР, проведення виборів на окупованій частині Донбасу чи встановлення українського контролю над кордоном? На це українська влада так і не дала чіткої відповіді суспільству. Хоча президент Петро Порошенко перед поїздкою на черговий раунд фактично безрезультатних перегорів у «Нормандському форматі» голосно заявив: ніяких виборів на Донбасі без контролю Україною кордону не буде. Але чи був він щирий? Чи просто хотів показати себе патріотом на святі Захисника України 14 жовтня? У щирості Петра Порошенка є всі підстави сумніватися, навіть якщо пригадати як він «ламав парламент», змушуючи його 31 серпня 2015 року приймати у першому читанні зміни до Конституції, які надають особливий статус Донбасу.І ось міністр зовнішніх справ Франції заявляє, що метою нового саміту «Нормандської четвірки» є ніщо інше як примусити Україну ухвалити закони про особливий статус і вибори на Донбасі. Хіба це не здача національних інтересів? А що ж наш президент? Де позиція нашого Міністерства закордонних справ? А вона відсутня. Жодної реакції! Ось так сучасні керманичі захищають українські інтереси. Ще одним ударом стала заява заступника голови Адміністрації Президента України Костянтина Єлісеєва. Він прямо сказав, що Україні повернуть контроль над кордоном з Росією наступного ж дня після проведення виборів на Донбасі. І що саме ця норма була закріплена Мінськими домовленостями ще у лютому 2015 року. Чому ж тоді Петро Порошенко про це мовчав? Чому наша влада з одного боку говорить, що вибори можливі лише тоді, коли Україна встановить повний контроль на Донбасі, а сама домовляється про відверто зрадницькі за суттю пункти. Виходить, влада багато чого приховує від своїх громадян. Найгірше те, що мова тут йде про існування України, а важливі державні рішення приймають таємно від українців.Смішно чути про те, що якісь вибори на Донбасі взагалі можливі без повного відновлення контролю України над своїм кордоном. Чи може мається на увазі, що російські бойовики люб’язно пропустять українські війська до кордону після своєї тотальної безальтернативної перемоги на виборах? Місія ОБСЄ, про яку говорить заступник голови Адміністрації Президента, взагалі не здатна забезпечити проведення виборів і контроль над виведенням російських окупаційних військ. Все це фікція і обман. Шкода, що українська влада вдає вигляд, що нічого не сталося і так має бути. На фоні торгів і спекуляцій навколо виконання Мінська рештки довіри до сучасних можновладців швидко тануть. Не можна перетворювати питання суверенітету і територіальної цілісності держави в питання торгів. Але баригам це не дано зрозуміти. Схоже, нами знову відверто маніпулюють і говорять неправду про Мінські угоди і про «Нормандський формат». Якщо українська влада настільки слабка, що не може ефективно відстояти суверенітет у цих переговорах, то треба міняти або формат переговорів і залучати нових учасників, або ж міняти цю владу. Інакше, скоро можуть прозвучати думки не тільки про те, що це Україна не хоче виконувати Мінські угоди, а й про те, що це Україна напала на Донбас.