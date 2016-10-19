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Грибной сезон: собрать и не отравиться

Грибной сезон: собрать и не отравиться
Синоптики прогнозируют в ближайшие дни небольшое потепление и осадки, и это значит, что тысячи украинцев отправятся в лес за грибами, ведь совсем скоро грибной сезон завершится, поэтому необходимо уже на этой неделе сделать запасы на зиму - насушить, замариновать и насолить, передает replyua.net. Нужно отметить, что некоторые грибники закрывают сезон только ближе к декабрю, если долгое время держится довольная высокая температура и часто идут дожди. Как уверяют эксперты, в октябре достаточно только двух или трех дождливых дней подряд, чтобы выросли самые разные грибы. Это значит, что уже в ближайшие выходные можно брать корзинку и отправляться в лес.

В большинстве регионов нашей страны можно найти, в основном, лисички, белые грибы и опята. Опытные грибники прекрасно разбираются в том, какие грибы и где нужно собирать, однако тем украинцам, которые нечасто ходят за грибами, нужно посоветовать не собирать все подряд, а искать только трубчатые грибы, к примеру, подосиновики, маслята, подберезовики и белые грибы. Их легко отличить от несъедобных, в отличие от пластинчатых грибов. Многие начинающие грибники путают поганки с сыроежками и шампиньонами, поэтому от сбора пластинчатых видов нужно отказаться сразу. Кто никогда по грибы не ходил, всегда интересуется, почему грибники берут с собой в лес только корзинки, а не пакеты или ведра. Отвечаем – грибы очень не любят дефицит кислорода, и они должны «дышать».

Кроме того, в пакете грибы могут помяться, поэтому идеальной тарой для сбора считаются корзинки. Самым опасным для грибов считает полиэтилен – грибы в пакете мнутся, а, если продержать их в таком виде несколько часов, они начнут саморазогреваться, в результате чего покроются ядовитой плесенью, которая намного опаснее той плесени, которая, к примеру, появляется на хлебе или на овощах. Эксперты советуют не лениться и не искать грибные поляны вдоль дорог – отправляйтесь вглубь леса, подальше от больших трасс и промышленных предприятий. Выбирайте ту местность, которую вы знаете – только самые «чистые» места, где не распыляли химикаты или различные удобрения.

Грибы, растущие в промышленной зоне, как губки впитывают все яды и канцерогены, и, прежде всего, это относится к подосиновикам, маслятам, подберезовикам и белым грибам. Не все съедобные грибы «съедобны», уверяют опытные грибники. Даже если гриб съедобный, они никогда не сорвут его, если заметят, что гриб червивый, слишком мягкий или перезревший. Также не стоит собирать грибы с резким запахом – наверняка, за свою недолгую жизнь они впитали большое количество токсинов.

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