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Какой уровень дохода позволяет оформить субсидии?

Какой уровень дохода позволяет оформить субсидии?
Каждая украинская семья не может рассчитывать на одинаковый размер субсидий, и для каждого квартиросъемщика размер субсидии теперь будут рассчитывать индивидуально – чем ниже доходы семьи, тем больше размер субсидий.

Как сообщает replyua.net, к настоящему моменту субсидии оформили больше пяти с половиной миллионов семей, и, как уверяет правительство, в этом отопительном сезоне субсидии будут начислять практически каждой второй семье в нашей стране, и размеры этих льгот высчитываются по специальной форме – в итоге кто-то получает всего 600 гривен, а кто-то и около полутора тысяч и даже больше. Как пояснили в органах соцзащиты, учитываются доходы всех членов семьи, они суммируются, а потом делятся на количество проживающих на жилплощади, - получается средний доход на одного жильца. Если эта сумма ниже социальной нормы потребления для оплаты коммунальных услуг, разницу покрывает субсидия.

В Кабмине давно заявляли о том, что украинская семья должна платить за жилье не больше 15 процентов от всех доходов, и при расчете конечной субсидии высчитывают обязательные платежи для конкретной семьи. Вне зависимости от того, сколько было израсходовано ресурсов (не больше социальной нормы), ежемесячно нужно будет заплатить фиксированную сумму. Считают так: средний доход одного жильца делят на базовый коэффициент 2, а также на 1399 гривен (прожиточный минимум), после чего полученная сумма умножается на 15.

Высчитать размер субсидии для каждой семьи можно на простом примере. Допустим, речь идет о небольшой семье – двое родителей и ребенок. Зимой эта семья будет платить по квитанциям только 793 гривны, остальную сумму покроет субсидия. Если исходить из средних зарплат по регионам, то, к примеру, в Тернополе она составляет 3,33 тысячи гривен. Если семья живет в Тернополе и имеет такие доходы, субсидия будет большой. А вот жителям некоторых других регионов в субсидии откажут. Речь идет, прежде всего, о Киеве. Даже если семья имеет на иждивении двух детей, при зарплатах по 7-9 тысяч гривен на субсидию она претендовать не может.

Если вы самостоятельно не можете рассчитать размер субсидий, мы приводим вам для примера «шпаргалку» - семья из трех человек с доходом 5 тысяч (общий) заплатит за коммуналку всего 446 гривен, остальное покроют субсидии, с доходом в 6 тысяч – 643 гривен, в 7 тысяч – 875 гривен, в 8 тысяч – 1143 гривны, в 9 тысяч – 1441 гривну и в 10 тысяч – 1787 гривен. Однако и здесь все не так просто! При расчете размера субсидий также будут учитывать и размеры жилплощади. Если жилплощадь больше социальной нормы, на лишние квадратные метры субсидия распространяться не будет, и по этим метрам жильцы будут платить по установленным тарифам.

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