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Рынок труда в Украине: какие специалисты наиболее востребованы

Рынок труда в Украине: какие специалисты наиболее востребованы
С сентября рынок труда в Украине заметно оживился, и работу, в основном, предлагают молодым специалистам. Как сообщает replyua.net, количество вакансий в новом сезоне продолжает увеличиваться, а вот число соискателей уже уменьшилось, что свидетельствует об увеличении количества рабочих мест. Однако без опыта работы работодатели стараются нанимать только молодых специалистов в такие сферы, как медицина, медиа, банковская система.

Зарплаты обещают в первое время небольшие, зато гарантируют карьерный рост. Оживление на рынке труда связано с тем, что этим летом учебу закончили молодые специалисты, и работодатели понимают, что многие одаренные украинцы сейчас часто уезжают за границу, поэтому не хотят терять ценные кадры и даже соглашаются брать их на работу без опыта. В сентябре, как обычно, также вырос спрос на преподавателей в связи с началом учебного года, однако зарплаты в школах по-прежнему остаются очень низкими. Сокращения в Украине также продолжаются, и, как отмечают эксперты, под увольнение попадают те сотрудники, которые работают в отраслях, переживающих процесс жестких реформ. В этом году чаще всего сокращали сотрудников оборонной отрасли, госуправления, сферы соцстрахования.

Остались без работы и лица, занимавшие очень высокие должности на госслужбе – на их долю пришлось самое большое количество увольнений. Не повезло также менеджерам и руководителям, и сейчас их доля на рынке труда в своей «категории» достигает почти двадцати процентов по числу безработных. Впрочем, как отмечают специалисты рынка труда, безработицы, как таковой, в Украине сейчас нет, и вакансии представлены по всем специальностям, однако специалисты с большим опытом работы часто увольняются, поскольку их не устраивают зарплаты и условия труда.

По мнению многих безработных, работодатели не собираются повышать зарплату, и за 2-4 тысячи гривен работать никто не хочет. Рост зарплат в Украине происходит, однако темпы роста оставляют желать лучшего. На некоторых предприятиях за последний год зарплату увеличили всего на 500 гривен, и люди сами увольняются в надежде на то, что им удастся найти место получше. Теперь денежные вопросы работодатели решают самостоятельно, и уровень зарплаты зависит от экономической ситуации, в которой оказывается то или иное предприятие. Единственная категория сотрудников, которые не имеют выбора по месту работы – это бюджетники. Их зарплаты зависят только от индексаций, которые устанавливает правительство.

Согласно данным за сентябрь этого года, самую высокую заработную плату получают специалисты в сфере высший менеджмент – около 21,5 тысяч гривен в среднем по Украине. Также высокие зарплаты, примерно 18,5 тысяч гривен по стране, у специалистов ИТ-сферы. Средняя зарплата по Украине в сентябре этого года достигла 7,9 тысяч гривен.

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