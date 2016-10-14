Кризис в стране: украинцы в погоне за акциями и скидками

«Выгодное предложение», «скидки», «распродажа», «купон на скидку» - эти фразы становятся все более популярными среди украинских покупателей, и в период кризиса украинцы пытаются сэкономить буквально на всем. Как сообщает replyua.net, не всегда покупатели, воспользовавшиеся «выгодными предложениями», могут сэкономить. Мы решили узнать, где сейчас реально можно получить большую скидку, чтобы сохранить семейный бюджет.
Несмотря на кризис, многие украинцы продолжают путешествовать, и речь идет только об обеспеченных гражданах и о так называемом среднем классе. Однако даже богатые украинцы сейчас задумались о скидках в путешествиях. Настоящим трендом в последние месяцы стали туры по Украине, и именно на внутреннем рынке туризма, как отмечают эксперты, больше всего выгодных предложений. Межсезонье – это такой период, где скидки можно получить в отелях любого украинского города или курорта. Несмотря на не очень благоприятную погоду, украинцы охотно ездили в сентябре и октябре в Одессу, Коблево, Буковель. Кстати, на горнолыжные курорты Украины туры и отели нужно бронировать уже сейчас – можно получить скидку. Что касается заграничных туров, то чаще всего по акции можно съездить в Турцию или Египет. К примеру, в декабре на египетских курортах можно отдохнуть всего за 300-350 долларов.
Однако украинцев, находящих средства на путешествия, становится все меньше, и основная масса жителей страны охотится за скидками не на заграничные туры, а на косметику, одежду, товары ежедневного потребления. Вырос спрос на самые разные скидочные купоны, и за последний год украинцы стали обзаводиться купонами в полтора раза чаще. Однако в обычных магазинах на реальные акции попасть очень сложно, и эксперты утверждают – выгоднее всего отовариваться через Интернет-магазины, что подтверждает статистика.
За последние пару лет, число украинцев, которые заказывают товары онлайн, увеличилось в разы. Заказывать товар нужно только на крупных сайтах, но даже при виде слов «распродажа» или «скидки» эксперты не советуют отправлять товар в корзину. Для начала нужно понять, действительно ли на этот лот снижена цена. Чтобы узнать это, достаточно просмотреть похожие лоты на других сайтах. Если речь идет о покупках в «реальных» магазинах, то, как правило, у любой скидочной компании имеется порог дисконта для любой услуги или товара.
Ни один продавец не станет работать в убыток, однако и терять покупателей он тоже не хочет, поэтому в условиях кризиса на некоторые товары и услуги скидки могут доходить до 70-90 процентов. Такие акции положительно влияют на приток клиентов в магазины, и, следовательно, растут продажи. Самой большой популярностью у украинцев сейчас пользуются скидочные купоны на медицинские и косметические услуги, на детские товары, на предметы для дома и косметику.
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