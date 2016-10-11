Чому Україна взимку може залишитися без світла

Святослав Ворон для replyua.net

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Ще не настала зима, а українські посадовці заговорили про можливі проблеми з електроенергією в країні. Днями Всеволод Ковальчук, який зараз займає посаду виконуючого обов’язки директора компанії «Укренерго» попередив українців про те, що їх може знову чекати відключення світла. Причина – висока вартість вугілля та газу, яке потрібне для українських ТЕС і ТЕЦ. Водночас, про причини такого явища і чому Україна, перебуваючи 2,5 роки у стані війни з Росією, досі не вжила заходів для енергетичної незалежності, чиновник говорити не став. Чому ж Україна вже третю зиму підряд може опинитися без світла і хто в цьому винен?Вперше проблеми з електропостачанням в нашій державі виникли у листопаді – грудні 2014 року. Тоді країна перебувала у стані активної фази бойових дій і щойно втратила території, багаті на вугілля, яке так потрібне для роботи наших застарілих ТЕС. Громадяни були змушені змиритися з постійними відключеннями електроенергії. Але з часом ситуацію вдалося налагодити. Однак налагодили її не так, як це потрібно для держави, яка прагне енергетичної незалежності. Тоді Україна спробувати купувати вугілля у ПАР. Проте скандал навколо вартості закупівлі і енергетичної цінності цього палива зірвав поставки африканського вугілля на ТЕС України. Зате відкрив нові перспективи для деяких українських олігархів донецького походження, зокрема Рината Ахметова.Справа в тому, що у Рината Леонідовича є не лише своя компанія з виробництва електрики, а й свої приватні шахти, які успішно працюють в умовах ДНР і ЛНР. Завдяки цьому олігарх видобуває сьогодні фактично половину всього вугілля в Україні. Потім його власне вугілля антрацитової групи постачається на ТЕС його компанії «ДТЕК Енерго», яка виробляє близько 70% всієї генерації, яка здійснюється теплоелектростанціями України. Через монопольне становище на ринку теплової енергетики Ринат Леонідович отримав можливість безперешкодно добувати вугілля в ДНР і ЛНР, отримуючи за це гроші від держави. А в минулому році організував страйк шахтарів, лобіюючи власні бізнес-інтереси. Олігарх вимагав підняти закупівельні ціни на вугілля. Також «ДТЕК Енерго» погрожувало віяловими відключеннями у зв’язку з дефіцитом запасів вугілля на ТЕС. І цей шантаж спрацював. А весною цього року Ахметов отримав ще один подарунок від держави. В основу української методики формування цін на вугілля було закладено формулу, відому як API2 + фрахт. Це означає, що в собівартість вугілля включена також його доставка до порту. Але й цього для Ахметова виявилося замало, тому до цієї ціни додали надбавку за логістику. Справедлива вартість українського вугілля становить 30 доларів за тонну. Але через надмірну лояльність влади до Рината Ахметова у нас вона майже у 2 рази вища. Ще один бонус – постійне зростання вартості електроенергії, яке благодатно впливає на доходи близького соратника Януковича, але суттєво б’є по кишенях українців.Структура електроенергетики України така, що значна частина її перебуває у приватній власності, за винятком атомної. АЕС продукують наразі найдешевшу електроенергію. Проте їх робота є нестабільна. Ресурсу атомних станцій зараз достатньо аби виробляти до 70% всією електроенергії. Однак влітку цього року вони виробляли менше 50%. А частка теплової і атомної енергетики майже зрівнялася. Проте вартість атомної енергії удвічі дешевша за ту, яка виробляється на теплових електростанціях. Крім того, не слід забувати, що 70% виробництва теплової енергії – це компанія Рината Ахметова. Саме він володіє сьогодні усіма можливостями для того, щоб впливати на політику української влади, адже тримає в своїх руках енергетичну систему країни.В уряду було достатньо часу, щоб здійснити необхідне технічне переоснащення українських ТЕС і вжити заходи для диверсифікації джерел постачання вугілля. Так само намітити і почати реалізовувати план заходів зі зменшення частки виробленої електроенергії, яка залежить від наявних запасів антрацитного вугілля та газу. Якщо сьогодні влада знову плаче про те, що в неї проблеми, то що вона робила більше як два роки? Де ТЕС, які працюють на вугіллі газової групи? Де дешева електроенергія з АЕС? Де розвиток відновлювальних джерел енергії, які сьогодні в Україні становлять лише 2% від всієї виробленої електрики. Всього цього немає. Але немає тому, що в когось не вистачило політичної волі розібратися з монополією Рината Ахметова і його компанії «ДТЕК Енерго» на ринку. Напевно все-таки таємні домовленості донецького олігарха з Яценюком, а тепер з представниками уряду Гройсмана таки мають місце. Бо не може бути такого, щоб Кабмін відверто саботував питання монополії на ринку та дозволяв одному з представників «злочинної влади» спокійно збагачуватися на українцях, при цьому ще й шантажуючи державу.