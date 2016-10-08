Египет предлагает украинцам очень дешевые туры на Новый год

Число туристов в Египте резко сократилось после теракта на борту пассажирского лайнера, летевшего в Россию, и туроператоры идут на беспрецедентный шаг, чтобы привлечь иностранцев. Как передает replyua.net, чаще всего в Египет заманивают украинских туристов, которые стали немногими, кто рискнул в этом году приобрести путевки на курорты Турции.
Египет среди украинских туристов не так популярен, как Турция, однако в этом сезоне эксперты прогнозируют большой рост туристов, желающих отправиться на египетские курорты. Эксперты утверждают, что украинцы начали активно выезжать за рубеж, несмотря на то, что кризис в стране длится уже около двух лет. К примеру, только за первые девять месяцев этого года за границу выезжали около 350 тысяч наших граждан, и это в два раза больше, чем показатели того же периода 2015 года. Данные свидетельствуют не только о том, что у украинцев появились деньги на отдых, отмечают аналитики.
То, что наши граждане стали активно путешествовать за пределами Украины, свидетельствует о больших скидках, которые предлагают туроператоры, и в этом сезоне огромные скидки ждут тех, кто собирается провести зимние каникулы в Египте. Недавно был расширен список рейсов в Египет, и теперь прямым рейсом из Украины можно долететь и до популярного Бодрума, и до Даламана. Спрос на качественный отдых снова увеличивается, и Египет может предложить украинцам максимальный комфорт, но за минимальные деньги.
Стало известно, что многие турфирмы уже успели распродать все осенние туры в Египет и теперь приступают к продаже новогодних туров. Ожидается, что к концу осени в города Египта будут летать около тридцати самолетов в неделю, которые смогут перевозить больше шести тысяч пассажиров. До наступления новогодних каникул (до двадцатых чисел декабря) путевка в Египет на неделю на одного человека обойдется в триста долларов – в сумму включены питание, проживание и перелет. Чартеры будут летать из Одессы, Киева, Харькова и Львова. Доля украинцев в общем потоке иностранных туристов в Египте в этом сезоне уже достигла 70 процентов, и это еще не предел.
Дешевому зимнему отдыху в Египте альтернативу найти невозможно – все остальные теплые курорты обойдутся украинцам в два-три раза дороже, и именно на это делают ставку туроператоры. Конечно, Египет никогда не сможет стать таким дешевым как Турция, где можно отдохнуть за двести долларов, однако отдых того стоит. Хороший четырехзвездочный отель обойдется примерно в 350 долларов за неделю, а пятизвездочный – в 500 долларов.
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