«Ігри патріотів» у Верховній Раді

Святослав Ворон для replyua.net

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У народних депутатів, які кілька днів тому вдавали з себе визначних патріотів, так і не дійшли руки до впровадження візового режиму з Росією. Така політична імпотентність, коли мова йде про відносини з відвертим ворогом, вражає і наводить на думку, що не всі українські політики вбачають у Москві державу-загарбника.Українські можновладці люблять вдавати з себе патріотів. Особливо модно це стало після Революції гідності. Ті, хто раніше ніколи не носив вишиванку і говорив про Росію як про головного стратегічного партнера, раптом перефарбувалися у патріотично налаштованих громадян. Щось схоже сталося і з комуністами на початку 90-х, велика частина яких стала «демократами». Однак, внутрішній світогляд і цінності що одних, що інших залишилися незмінними. За яскравою вишиванкою багатьох політиків сучасної України приховується малоросійська фальшива душа. Арешт журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка став приводом для деяких українських політиків вчергове попіаритися. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запевнив, що дії Росії не залишаться без відповіді. І анонсував розгляд парламентом 6 жовтня питання про введення візового режиму з РФ. Спікери «Народного фронту» почали розповідати наскільки щиро вони підтримують візовий режим і як послідовно вони відстоюють національні інтереси України.За безвізовий режим також виступили фракції Радикальної партії, «Батьківщини» і «Самопомочі». Щоправда, виступити ще не означає робити конкретні кроки до вирішення питання по суті. А ось у «Блоку Петра Порошенка» виникло роздвоєння. Президентська фракція виявилася не готова до запровадження віз з окупантом і агресором. Натомість її засідання з цього питання перетворилось у суперечку. Частина депутатів категорично хотіли збереження безвізового режиму з Росією, прикриваючись інтересами заробітчан, хоча насправді їх більше боліли власні бізнес-інтереси в Російській Федерації.Доволі показовою є поведінка президента Петра Порошенка. Він взагалі відмовився давати чіткі коментарі з даного питання. Глава держави, неначе Понтій Пилат, умив руки і переклав відповідальність за ухвалення рішення на парламент. Дивна позиція президента країни, проти якої здійснено пряму агресію, вбито її громадян і захоплено територію. Як може Петро Порошенко на екранах телевізорів демонструвати свою рішучість і хвалитися новими зразками зброї, а коли справа доходить до конкретних кроків проти держави-агресора, його показова мужність кудись зникає.Окремо варто розглянути позицію Міністерства зовнішніх справ на чолі з Павлом Клімкіним. Це відомство, яке мало б активно відстоювати українські інтереси у світі, останнім часом відверто підкачало. Павло Клімкін висловився проти запровадження віз з РФ, мотивуючи це захистом інтересів трудових мігрантів. Отже, одні українці воюють з загарбником і віддають свої життя. А інші – їздять працювати до цього самого загарбника і заробляють там гроші. Дивна позиція міністра. Перебіг сесії 6 жовтня у Верховній Раді був доволі показовим. Уже з самого початку пленарного засідання було очевидно, що «гри патріотів», розіграні окремими політиками напередодні, стали засобом сподобатися патріотичному електорату.Верховна Рада мала у четвер розглянути проект постанови №4030 про «звернення до Кабінету Міністрів України щодо припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації». Однак, питання лишилося не розглянутим, тому що його поставили настільки далеко у порядок денний, що у депутатів просто не вистачило часу аби його розглянути. Якби нардепи і Андрій Парубій дійсно вважали це питання справою честі, вони б зробили все, щоб розглядати його в першочерговому порядку. Насправді ж введення візового режиму для них стало своєрідною грою з виборцями. «Блок Порошенка» також може бути щасливим. Йому не довелося пояснювати, як можна водночас казати, яка погана Росія і не підтримувати візовий режим. Нинішній Парламент укотре довів, що на такий крок, очевидно, не здатний. І не в останню чергу через те, що, попри війну, в багатьох із Росією є міцні бізнесові стосунки, якi дуже не хочеться втрачати.Крім того, Верховна Рада України провалила законопроект №4303, який пропонує заборонити російським артистам виступати в Україні, якщо вони не засудили агресію Російської Федерації. Чому російські артисти, які підримують агресію проти України, мають приїжджати до нас і заробляти тут гроші та вести пропаганду «руского міра». Під час війни радянські артисти гастролювати у Третій Рейх не їздили. Та і німецькі не відвідували СРСР. Коли справа дійшла до конкретних кроків на кшталт розірвання дипломатичних стосунків із сусідом-агресором чи, щонайменше, введення візового режиму з Росією, у пропрезидентської фракції парламенту одразу ж знайшлася купа причин, які могли б завадити цьому. Відмова президентської фракції підтримати запровадження візового режиму з державою-агресором є колаборантською та ганебною.В той час, коли більше 9 тисяч українських воїнів загинуло на війні з Росією, провладна більшість шукає економічні пояснення, чому треба продовжувати безвізовий режим з державою-агресором. Росія веде війну на знищення України і її розчленування. Її цікавить Україна, яка втратила свій суверенітет і стала або частиною Російської Федерації або ж перетворилася на кввазідержаву, підконтрольну Москві. Інше для Путіна нецікаво і непотрібно. Україна має повне моральне право і обов’язок перед своєю нацією використовувати всі можливі засоби для протидії агресору. В тому числі інформаційні та дипломатичні, але також економічні і військові. Те, що там скажуть в Путіна, її не має обходити взагалі.Ми повинні показати світу, що здатні самостійно здійснювати якісь кроки у відповіль на дії Москви, а не лише просити Захід про допомогу та введення санкцій. Якщо ж українська влада не має наміру боротися з Росією, то не варто було затівати ці «ігри патріотів» у парламенті, які закінчилися вкотре ганебним провалом. Бо введення візового режиму – це не такий вже й рішучий і сильний крок, коли мова йде про протистояння окупанту.