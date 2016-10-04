Що потрібно ДНР і ЛНР від України

21 вересня у Мінську було підписано угоду, яка передбачала припинення обстрілів на Донбасі та відведення українських сил і російських бойовиків з лінії фронту. Це мало б стати, за задумом ініціаторів Мінського процесу, кроком до просування миру та вирішення проблеми Донбасу. Але як і попередні угоди, і ця «остаточна і загальна» угода нічого фактично не дала. Обстріли українських позицій тривають. Постійно вчиняються провокації. Гинуть українські солдати. Українська влада знову плаче про те, що бойовики порушують Мінські угоди. Але Європу це обходить все менше. Вона, очевидно, хоче будь-якою ціною вирішити питання Донбасу. В тому числі включивши його до складу України на правах спеціального статусу.
В цій ситуації виникає питання: а що від України потрібно ДНР і ЛНР?
Незалежність цих псевдореспублік і їх керівництва є ілюзорна. Курс їх зовнішньої політики і ставлення до виконання Мінська цілком визначається вказівками друзів з Москви. Можна укладати скільки завгодно угод про припинення вогню, проводити наради, зустрічі. Але результат їх буде один і той же. Тобто ніякий. За час панування бойовиків на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотніцький створили кримінально-терористичну диктатуру проросійського спрямування. Діяльність будь-яких проукраїнських сил є поза законом. Але ДНР і ЛНР не розривають повністю стосунки з Україною. Без економічних контактів з Києвом, без гуманітарної допомоги і без контрабанди ДНР і ЛНР не змогли б функціонувати навіть у статусі квазідержавних утворень. Бо незважаючи на затяту антиукраїнську риторику, Донбас залежить від України.
Але й ДНР і ЛНР потребують, щоб Україна залежала від них економічно. Мова йде про вугілля, яке так потрібне для українських ТЕС. За понад 2 роки українська влада нічого не зробила для того, щоб перевести свої електростанції на вугілля газової групи. Як наслідок, змушена купувати антрацитне вугілля на території ДНР і ЛНР, забезпечуючи значні фінансові надходження власникам шахт. В тому числі і олігарху Ринату Ахметову. ДНР і ЛНР сьогодні не потрібно незалежності. Їх влаштовує нинішній стан. Він дозволяє Росії тримати Україну в постійній напрузі і витрачати значні кошти на військові потреби.
Але Росії хотілось би більшого. Це раніше ДНР і ЛНР розглядалися як фундамент для руйнування української незалежності ззовні. Планувалося, що вони стануть прообразом для формування так званих народних республік у Південній та Східній Україні. А може і плацдармом для повної руйнації української державності і заміну її колоніальною залежною республікою. Тоді на території України могли сформуватися дві держави. Але планам Москви збутися не судилося. ДНР і ЛНР займають сьогодні мізерну площу і є цілковито залежні від Росії та України в економічному плані. Режим, який там встановився, не приховує свого відразливого диктаторського образу. Квазідержавність ДНР і ЛНР не викликає жодних сумнівів у світі. Однак, не дивлячись на провал планів Москви знищити Україну з допомогою ДНР і ЛНР ззовні, використавши їх як плацдарм для наступу російських бойовиків, ці терористичні утворення не списали з рахунку остаточно. Для них знайшлася нова місія. І ця місія полягає в тому, щоб з допомогою ДНР і ЛНР спробувати знищити Україну зсередини.
За задумом Росії, ДНР і ЛНР мають зіграти функції вірусів, які проникають у державний організм незалежної України і тепер знищують її зсередини, а не ззовні. Зміна риторики лідерів ДНР і ЛНР не повинна нікого вводити в оману. Так, вони не проти знайти порозуміння з Україною. Але лише на своїх умовах. Тому-то Україні нав’язують особливий статус Донбасу у її складі. Якщо ДНР і ЛНР отримають цей статус, вони увійдуть до складу України. Для них цілком законно відкриється доступ до українського бюджету. При чому їм гарантуватимуть виділення стабільної суми з казни. За кошти українських платників податків будуть фінансуватися органи місцевої влади Донбасу, які складатимуться з представників бойовиків та їх пособників. Україна фінансуватиме поліцію, прокуратуру, суди. На Україну ляже тягар відбудовувати зруйновану російськими окупантами інфраструктуру. А ті ж самі російські загарбники отримають амністію і будуть обиратися депутатами, засідатимуть в адміністраціях, міських радах, стануть прокурорами і суддями. Саме це і передбачає особливий статус Донбасу. ДНР і ЛНР дуже потрібний цей особливий статус у складі України. Потрібен він і Російській Федерації. Адже те, що Донбас увійде до складу України не означатиме, що він буде Україною. Донбас тоді стане епіцентром поширення нестабільності та інфекції «руского міра» по всій Україні. Але вже не законних підставах, які закріплені в Конституції.
Входження ДНР і ЛНР до складу України –це удар по економічній стабільності, а також пряма загроза для політичної стабільності. Росія дістане своїх агентів впливу в Україні, які здатні в будь-який момент розхитати підвалини української державності. ДНР і ЛНР зовсім не потрібна Україна як суб’єкт міжнародних відносин чи суверенна незалежна держава. Їм потрібно, щоб Україна як така припинила своє існування. Або ж настільки втратила свою сутність, що перетворилась би в неповносправну державу. Щось не зразок Білорусі, повністю залежної від волі Кремля, тотально русифікованої і з майже відсутньою національною ідентичністю.
Колись Україна під тиском ззовні погодилась на автономію Криму. Тодішня влада, яка керувала в країні, не розуміла небезпеку, яку несе в собі наявність автономії, яка до того ж має на своїй території військову базу Росії і де панують російські медіа. Ця помилка обернулась для України втратою Криму. Тепер же виконати бажання ДНР і ЛНР увійти у склад України на правах особливого статусу несе в собі пряму загрозу. І вона не змусить себе чекати роками. Російські бойовики на Сході в будь-який момент можуть розпочати розхитувати ситуацію в Україні. І робитимуть це, підло прикриваючись особливим статусом чи апелюючи до Мінських угод та інших зобов’язань, які взяло на себе недалекоглядне керівництво Української держави. ДНР і ЛНР потрібна Україна. Але лише як колонія Росії. Або ж як організм, який потрібно інфікувати та знищити зсередини, виконуючи волю своїх покровителів з Кремля.
Святослав Ворон для replyua.net
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