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Названы страны, ехать в которые опасней всего

Названы страны, ехать в которые опасней всего
Информационное агентство «HealthGrove» обнародовало результаты исследования, проведенного канадским правительством для путешественников о том, поездки в какие из стран окажутся самыми опасными. В расчет принималась эпидемия вируса Зика, вспышки насилия и вооруженных конфликтов, а также террористическая угроза – об этом сообщает replyua.net.

Канадские советы путешественникам предусматривают четыре основные категории стран – те, в которых надо «соблюдать обычные меры безопасности», те, где надо «проявлять особую осторожность», те, куда «не стоит ехать без существенной необходимости» и те, в которые «вообще не стоит ехать». Также на место страны в рейтинге влиял индекс смертности туристов – чем он выше, тем выше смертность путешественников. Индекс смертности определялся как суммарный балл, представляющий собой вероятность смерти, вызванную поездкой в ту или иную страну. В то же время, это показатель не всегда является решающим фактором, поскольку учитывается также потенциальная вероятность смертности в странах, где конфликты только разгораются. Смертность в исследовании связывают с эпидемиями туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, вируса Зика, а также другими факторами – межличностным насилием, воздействием природных сил, коллективным насилием, правовым вмешательством. Канадцы сообщают: «Именно поэтому, Францию от Гондураса в этом списке отделяют только несколько позиций».

Так, самой опасной для путешествий оказалась Центральноафриканская республика, имеющая индекс смертности 748,2. Она возглавляет список из 13 стран, куда Канадское правительство вообще не советует ехать. Также в этот список вошли Чад, Мали, Сомали, Южный Судан, Нигер, Бурунди и Ливия из африканских стран, Йемен, Сирия и Ирак из ближневосточных, а также Афганистан и Северная Корея. На 22 и 21 месте по опасности оказались Турция и Египет соответственно с невысоким индексом смертности относительно остальных соседей по рейтингу, однако с другими факторам риска. Индия имеет 57 место в рейтинге, разместившись между Мьянмой и Мадагаскаром.

Россия оказалось на 65-месте, между Боливией и Гайаной, с индексом смертности 165,5. Таиланд, Индонезия, Филиппины, Непал, Бразилия, Перу, Гондурас, Туркменистан и Киргизия оказались безопасней для туристов, чем Российская Федерация. Согласно канадским советами, в России путешественникам необходимо соблюдать «особую осторожность». Также примечательно, что издание «HealthGrove» подготовило для каждой страны, получившей место в этом рейтинге, определенное фото, демонстрирующее для туриста суть и степень угрозы. Так, на фото всех стран, куда ехать вообще не советуют, изображена военная техника – танки, самолеты, вертолеты, БТР, а также солдаты с оружием. На фото, иллюстрирующие страны, где главная угроза исходит от авторитарного или тоталитарного правительства, однако вооруженные конфликты в них не ведутся, в основном изображена полиция. На фото многих мирных африканских и азиатских стран – медики или природные катаклизмы. Россия в этом списке проиллюстрирована фото военного парада в Севастополе, прошедшего в День Черноморского флота. И этим все сказано.

Двумя странами ЕС, угодившими в этот список, оказалась Бельгия – она находится на 73 месте с индексом смертности 129,3, а также Франция, оказавшаяся на 83 месте с индексом смертности 116,2. Риски украинских реалий исследователи оценили на 86 место, индекс смертности Украины – 114,3. На фотоиллюстрации Украины – миссия ОБСЕ на Донбассе. Ее отнесли в категорию стран, где нужно «соблюдать особую осторожность». Китай получил в этом рейтинге 109 место, Саудовская Аравия – 106, Тунис - 110 Израиль – 111, Иран – 112, ОАЭ – 113, Мальдивы – 114, Иордания – 117. Самым безопасным из всех стран в группе риска канадцы посчитали Катар – со 118 местом в рейтинге и индексом смертности 32,4.

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