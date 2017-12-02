В Интернете обсуждают неожиданный «компромат» на Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак, заявившая о планах баллотироваться на наивысшую государственную должность в стране, и которая на публике критикует военные действия Кремля в Украине, в своей предвыборной кампании использует музыкантов, которые выступали в аннексированном Крыму. Как передает replyua.net, видео соответствующего содержания опубликовано на Facebook-странице издания УНИАН.
«В Москве состоялась встреча будущего кандидата в президенты России с избирателями. Гостем мероприятия была группа «Моральный кодекс», которой запрещено выступать на территории современной Украины - за посещения оккупированного Крыма. Действительно ли ночью все кошки серы?», – говорится в подписи к видео.
Интернет-пользователей это видео не оставило равнодушными, в связи с чем появилась масса комментариев: «Осталось уточнить у Ксении, против какой она войны и с кем»; «Про Собчак и без этого все понятно, шито все белыми нитками. Какие разочарования?» «Еще неплохо бы уточнить, где она возьмёт пару миллионов подписей в свою поддержку». Напомним, ранее Собчак заявила, что в Крыму нужно провести еще один, независимый референдум о дальнейшей судьбе полуострова.