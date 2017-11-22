Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях

Андрей Макаревич, лидер российской рок-группы «Машина времени», резко отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать смерть Дмитрия Хворостовского, оперного певца, и своим заявлением вызвал неоднозначную реакцию пользователей.
Как сообщает replyua.net, Макаревич написал гневный пост на своей странице в Фейсбуке. «Знаете, откуда возникает желание убить? Звонок - Андрей Вадимович, это национальная служба новостей. Сегодня умер Хворостовский. Ваши комментарии? Ну какие, бл**ь, комментарии? Умер человек!», - пишет Макаревич. Мнения его подписчиков были самыми разными – кто-то поддержал музыканта, а другие, напротив, написали, что Макаревич должен быть сказать журналистам, что он приносит свои соболезнования семье оперного певца. Впрочем, несмотря на разные мнения, пост Макаревича моментально набрал сотни лайков.
Напомним, что Дмитрий Хворостовский скончался сегодня ночью, 22 ноября, в одном из хосписов Лондона. Величайшему артисту было всего 55 лет. Около двух лет назад врачи диагностировали опухоль мозга у Хворостовского. Певец проходил курс химиотерапии, и на какое-то время его состояние улучшилось, но ненадолго.