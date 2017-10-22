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В Фейсбуке появится вторая лента новостей

В Фейсбуке появится вторая лента новостей
В соцсети Фейсбук появится еще одна лента новостей для всех пользователей – Explore, которая будет состоять из постов с тех страниц, за которыми пользователи не следят, однако эти посты могут их заинтересовать.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на TechCrunch, ранее эту ленту могли видеть в своих мобильных устройствах некоторые пользователи, и она была тестовой, однако теперь лента станет доступной и в настольной версии соцсети. «Мы начали релиз комплементарной ленты популярных статей, видео и фото, автоматически подстраиваемых под каждого человек на основе контента, который может быть им интересен. Мы услышали от людей, что они хотят получить легкий способ находить интересный контент от страниц, с которыми они не взаимодействовали», - заявил один из представителей Фейсбука.

В настольной версии ленту можно найти в левой боковой панели, - она будет находиться рядом с «Моменты», «Группы», «Страницы». Идея новой ленты заключается в том, чтобы пользователь мог найти какие-то интересные новости за пределами своей страницы и страниц друзей.
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