Журналіст: ось чому поліція має право ламати руки тендітним дамам

Як зауважує журналіст Лариса Волошина, у нашому суспільстві сформувався стійкий тренд недовіри до правоохоронних органів – мовляв, всі вони поголовно хабарники і садисти. Але іноді реальність виглядає не так, як ми звикли думати, - інформує replyua.net з посиланням на статтю оглядачки для видання «Деловая столица».
Так, нещодавно у соціальних мережах поширили історію: тендітна інтелігентна жінка стала жертвою свавілля полісменів. Мовляв, вони її безпричинно зупинили, незважаючи на те, що в автівці були діти, змушували підписати протокол і у результаті грубого поводження зламали руку. Допис опублікував чоловік «безвинно потерпілої», на підтвердження додавши світлину жінки із забинтованою рукою.
Звісно, у соціальних мережах відразу зчинився галас: «перевдягнені менти», «хабарники», «нічого не змінилось». Але за фактом такого повідомлення було почато службове розслідування. І тут раптом виявилось, що «злочинна влада» кожному полісмену видала персональну камеру, для того щоб фіксувати можливі правопорушення. На такому записі чудово було видно, що «потерпіла» пані перетнула дві суцільних, на вимогу пред’явити документи клеїла дурня, на прохання вийти з авто – дзвонила кудись з двох телефонів. У результаті патрульним довелось витягти панянку з авто силоміць. Одне виявилось правдою – в автомобілі дійсно були діти, але чому їх мати не подумала про їх стан у випадку, коли порушувала правила дорожнього руху чи хамила патрульним? Відтак пані оббрехала патрульного, не переймаючись що цим може зламати йому кар’єру і все життя загалом. Волошина нагадує, що для того, щоб реформа стала успішною, варто змінити не тільки правоохоронні органи, а і саме суспільство. І поки ми охоче стаємо на бік правопорушника, а не поліцейського, мрії про правову державу можна забути.