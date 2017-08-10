Розробники додатку FaceApp опинились в епіцентрі расового скандалу

Розробники відомого додатку FaceApp, який змінював риси обличчя особи на світлині, опинився у епіцентрі расистського скандалу, - про це інформує replyua.net, посилаючись на матеріали агентства ВВС.
Так, на початку поточного року з’явився додаток, за допомогою якого користувачі можуть скорегувати риси свого обличчя – додаток може «додати» або «зняти» роки особи, зображеної на світлині, змінити стать тощо. Напередодні розробники додатка випустили оновлення, в якому пропонувалось кілька фільтрів. Користувачі могли побачити своє обличчя через призму «чорного», «азійського», «індійського» чи «європейського» фільтрів. Користувачі почали критикувати додаток за расизм – мовляв, їх шокувало, що додаток виправляє їх обличчя, наділяючи його виразними расовими рисами.
Вже сьогодні, у четвер, розробники повідомили про те, що вони видаляють оновлення. Відповідно до заяви компанії, вона не планувала образити когось і зробила фільтри рівними у всіх аспектах. Їх навіть подавали у довільному порядку – для того, щоб ніхто не вбачав у них натяків на дискримінацію. А поки оновлення ще працювало, дотепники повтішались зі світлини американського президента Дональда Трампа, відомого своїми расистськими висловлюваннями.