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Павло Правий: відкрийте очі! Ви дійсно думаєте, що нічого не міняється?

Павло Правий: відкрийте очі! Ви дійсно думаєте, що нічого не міняється?
В українському інформаційному просторі доволі часто можна почути, що «нічого не змінюється», «стало тільки гірше» та вже класичне «все пропало». Але блогер та історик Павло Правий закликає дивитись на оточуючий світ уважніше, - відповідний допис, як інформує replyua.net, він розмістив у персональному блозі в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що цього літа було побудовано дорогу Львів-Радехів-Луцьк – 152 кілометри дорожнього покриття, які прийшли на заміну повному бездоріжжю. У процесі будівництва багатостраждальна траса Одеса-Рені, відстанню в 331 кілометр. Проект шляху Полтава-Кременчук довелось переробляти, адже виявилось, що радянські дорожники залишили у спадок майбутнім поколінням повну відсутність основи. Але вже сьогодні скоригований проект затверджено, а строки закінчення дороги не зміняться. Ті, хто знає більше, може додати щось до цього списку.

Скажете, мало? Відкрийте очі, за два роки багато не зробиш. Та і недешева це справа – відремонтувати навіть метр дороги капітально. А в нас лише на АТО витрачається шість-сім мільйонів доларів в день. Тому ремонти доріг, поява нових об’єктів соціальної інфраструктури – справжнє чудо, яке навряд чи колись оцінять шанувальники позиції «все пропало». Не велика новина – зробили дорогу. Ось якби не зробили, і якийсь блогер написав, що гроші вкрали – було б багато і вподобань, і коментарів, - прогнозує блогер.
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