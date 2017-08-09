Блогер: всі вже в курсі, що в Україні паплюжать свободу слова?

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Блогер Дмитро Вовнянко прогнозує якою стане реакція окремих ЗМІ на окремо взятий обшук в одному виданні, - про це інформує новинний інтернет-портал replyua.net з посиланням на персональну сторінку блогера в сомережі.Так, блогер цікавиться у користувачів соціальної мережі: чи почався вже крик про те, що у державі відбувається кричуще порушення свободи слова, жахливий «наїзд» на інформаційне видання? Бо Служба безпеки України саме проводить обшук в офісі «Страна.юа». Окремо повідомляють про те, що обшук вже дав свої результати – наприклад, було виявлено флешку, на якій якимось чином опинились секретні документи Міністерства оборони. Її володільцям інкримінують розголошення державної таємниці.Чи волає «УПячка», що свобода слова стосується всіх і кожного? Чи заявляють вони, що сьогодні злі правоохоронці прийшли за «Страна.юа», а завтра прийдуть за кимось іншим? Деякі видання вже почали плакатись: звісно, ми стоїмо з «Страна.юа» на різних ідеологічних позиціях, але маємо підтримати колег. А скоро нам чекати скандалу від іноземних журналістів, які влаштовували істерики через публікації «Миротворця»? Коротше кажучи: чекайте – невдовзі почнеться, - прогнозує блогер.