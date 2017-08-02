Санкції підписано! Реакція політиків та соціальних мереж

Найголовнішою подією цієї доби, без сумніву, стало підписання президентом США Дональдом Трампом законопроекту, який систематизує санкції проти трьох держав – Ірану, Північної Кореї та Російської Федерації. Що про це кажуть у соціальних мережах інформує replyua.net.
Так, одним із перших відреагував на подію офіційний профіль Петра Порошенка. Зокрема, він привітав всіх українців із підписанням нового пакету санкцій проти РФ. За словами президента, все відбулось у рамках попередніх домовленостей – Конгрес проголосував, а Трамп підписав. Порошенко запевняє, що санкції діятимуть до того часу, поки останній шматок української землі не буде звільнено, що є ще одним доказом стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном.
Народний депутат Володимир Ар’єв наголосив, що все серйозно – протидія світовій «вісі зла» перейшла до рішучої фази. Блогер та заступник міністра ТОТ Георгій Тука іронічно зауважив, що експертне «вангування» на тему: Трамп підпише-Трамп не підпише нарешті завершилось. Геннадій Афанасьєв наголосив, що для нього відповідь на питання «зрада це чи перемога» є доволі прозорою. Ще один блогер Павло Балабанов влучно зауважив, що сьогодні маємо потрійне свято – День Пророка Іллі, день ВДВ та День санкцій.