Скандальна українська співачка «заарканила» відомого німецького виконавця – реакція соціальних мереж

Як інформує replyua.net, нещодавно скандальна українська співачка Світлана Лобода шокувала фанів несподіваною зміною в особистому житті. Звісно, користувачі соціальних мереж активно обговорюють цей роман і прогнозують, що він не стане тривалим.
Так, нещодавно Світлану Лободу побачили в товаристві німецького виконавця, соліста відомого гурту Rammstein Тілля Ліндеманна. Відповідними фото поділилась і сама співачка у своїх профілях в соціальних мережах. Деякі користувачі бажають їй щастя і радіють змінам у її особистому житті. Інші ж прогнозують, що у взаємин таких різних людей немає майбутнього.
Наприклад, відомий український блогер Роман Голубовський зауважує, що ця історія практично повністю повторює казку про Попелюшку. Але в оригінальній версії карета героїні перетворювалась на гарбуза, а її одяг – на лахміття з настанням півночі. У версії Лободи таке перетворення відбудеться у момент, коли Ліндеманн почує хоч одну з пісень виконавиці. Інші користувачі теж не відстають і іронізують: «А ваш Тілль Ліндеманн ще той збоченець», «Хто всі ці люди і чому їх називають зірками?»,«Може, він просто страховиськ для нового кліпу шукає?» - зауважують користувачі.