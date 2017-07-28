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«Он вам не Келвин Кляйн»: в сети посмеялись над трусами Медведева

«Он вам не Келвин Кляйн»: в сети посмеялись над трусами Медведева
Дмитрий Медведев, российский премьер-министр, снова удивил россиян, появившись в общественном месте с просвечивающимся из-под рубашки нижним бельем. Как сообщает replyua.net, снимок появился накануне в соцсетях, и пользователи предположили, что Медведев носит чужие трусы.

Дело в том, что нижнее белье пришлось премьеру не по размеру – трусы были натянуты намного выше брюк, и их легко можно было разглядеть через прозрачную белую рубашку. Более того, можно было и рассмотреть надпись на нижнем белье – судя по всему, Медведев предпочитает трусы от бренда Келвин Кляйн. В таком виде российский премьер появился в Краснодаре. «А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только трусики немножко», «Вообще, подобные промахи официальным лицам непростительны. Позорище», «На вырост купил», «Это и есть импортозамещение», «Санкционные трусы? Снимите это немедленно!», «Вот натянул… Поди, в одно место теперь врезаются», шутят пользователи.

Некоторые предположили, что речь идет об утягивающем белье, чтобы выглядеть стройнее перед народом, который думает, что премьер слишком много кушает на свои заработанные миллиарды.

«Он вам не Келвин Кляйн»: в сети посмеялись над трусами Медведева
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