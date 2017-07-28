«Он вам не Келвин Кляйн»: в сети посмеялись над трусами Медведева

Дмитрий Медведев, российский премьер-министр, снова удивил россиян, появившись в общественном месте с просвечивающимся из-под рубашки нижним бельем. Как сообщает replyua.net, снимок появился накануне в соцсетях, и пользователи предположили, что Медведев носит чужие трусы.
Дело в том, что нижнее белье пришлось премьеру не по размеру – трусы были натянуты намного выше брюк, и их легко можно было разглядеть через прозрачную белую рубашку. Более того, можно было и рассмотреть надпись на нижнем белье – судя по всему, Медведев предпочитает трусы от бренда Келвин Кляйн. В таком виде российский премьер появился в Краснодаре. «А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только трусики немножко», «Вообще, подобные промахи официальным лицам непростительны. Позорище», «На вырост купил», «Это и есть импортозамещение», «Санкционные трусы? Снимите это немедленно!», «Вот натянул… Поди, в одно место теперь врезаются», шутят пользователи.
Некоторые предположили, что речь идет об утягивающем белье, чтобы выглядеть стройнее перед народом, который думает, что премьер слишком много кушает на свои заработанные миллиарды.