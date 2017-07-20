Соцмережі про дебати Навального і Гіркіна: але ж ваш Навальний редиска

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Як вже повідомляв новинний ресурс replyua.net, сьогодні, двадцятого липня 2017 року, відбулись дебати між представником російської опозиції Олексієм Навальним та терористом Ігорем Стрєлковим-Гіркіним. Користувачі соціальних мереж активно відреагували на цю подію у своїх блогах.Так, Роман Скрипін, переглядаючи дебати, наголошує: слухайте, але ж ваш омріяний опозиціонер Навальний – м’яко кажучи, редиска. Федералізацію України йому подавай. Не пішов би ваш Льоша у відомому напрямку, - підкреслює Скрипін. Варто зауважити, що федералізація України – одна з основних «вимог» Кремля. Російський журналіст Олександр Тверской зробив кілька висновків про моральний образ Навального з однієї його обмовки. Так, «опозиціонер» заявив Стрєлкову-Гіркіну, що «на вашу війну не вистачає грошей. Так як коштів недостатньо, то воювати ми не будемо». Тобто, як тільки заощадимо трохи грошей, назбираємо – відразу почнемо воювати. Це все, що варто зняти про Навального, - наголошує Тверской.Увагу Мирослава Олешка привернули не тільки самі дебати, скільки те, що їх доносять до українського глядача. Наприклад, дебати терориста і військового злочинця Гіркіна та ФСБ-шного вихованця Навального транслює УНІАН. Воістину, у наших медіа немає дна, - наголошує Олешко. Сергій Стебліненко, у свою чергу наголошує, що хоче бути єдиною людиною, яка не стане нічого писати про дебати Навальний-Стрєлков.