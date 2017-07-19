Експерт: українці не повинні дозволяти ворогу маніпулювати собою

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За інформацією replyua.net, блогер Олексій Заводюк на власній сторінці в соціальній мережі ділиться спостереженнями про те, як українські медіа реагують на різноманітні подразники і до яких наслідків це може призвести.Так, блогер нагадує, що ще дві доби тому український сегмент соціальних мереж міг похвалитись чудовою повісткою. Що ми обговорювали? Наприклад, цікавою темою був безвіз – як він функціонує та як ним користуватись. Крім того, актуальною була тема так званого «плану Маршала» - нехай, лише потенційного, але від того не менш приємного. Також нашу увагу заслужив візит Тіллерсона до Києва, саміт у Гамбурзі та промова Йенса Столтенберга в українському парламенті. Загалом, було багато прекрасних речей.Зрозуміло, людям у Кремлі така повістка дня не до вподоби. Саме тому вони випустили під світло прожекторів свою мавпочку, що розмовляє, із заявами про «Малоросію». А ми і раді купитись – тепер вже другу добу всі обговорюють цю «проблему» і кінця-краю їй не видно. Здавалося б, що тривалість життя цієї новини не має перевищувати дві-три години. Але ж ні – медіапростір щільно зайнятий Захарченком. Шановні українці, не можна безвідповідально дозволяти ворогу маніпулювати собою – свою повістку дня варто берегти, - закликає блогер.