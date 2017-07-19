валюта
СпецтемаШесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Експерт: українці не повинні дозволяти ворогу маніпулювати собою

Експерт: українці не повинні дозволяти ворогу маніпулювати собою
За інформацією replyua.net, блогер Олексій Заводюк на власній сторінці в соціальній мережі ділиться спостереженнями про те, як українські медіа реагують на різноманітні подразники і до яких наслідків це може призвести.

Так, блогер нагадує, що ще дві доби тому український сегмент соціальних мереж міг похвалитись чудовою повісткою. Що ми обговорювали? Наприклад, цікавою темою був безвіз – як він функціонує та як ним користуватись. Крім того, актуальною була тема так званого «плану Маршала» - нехай, лише потенційного, але від того не менш приємного. Також нашу увагу заслужив візит Тіллерсона до Києва, саміт у Гамбурзі та промова Йенса Столтенберга в українському парламенті. Загалом, було багато прекрасних речей.

Зрозуміло, людям у Кремлі така повістка дня не до вподоби. Саме тому вони випустили під світло прожекторів свою мавпочку, що розмовляє, із заявами про «Малоросію». А ми і раді купитись – тепер вже другу добу всі обговорюють цю «проблему» і кінця-краю їй не видно. Здавалося б, що тривалість життя цієї новини не має перевищувати дві-три години. Але ж ні – медіапростір щільно зайнятий Захарченком. Шановні українці, не можна безвідповідально дозволяти ворогу маніпулювати собою – свою повістку дня варто берегти, - закликає блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портніков дав жорстку відповідь на заяви Лаврова

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
19 июл 2017
11711

Горбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

Алексей Горбунов, один из самых известных украинских актеров, заявил о том, что Украина просто обязано помириться с Россией, и только в этом случае война на Донбассе может закончиться. Как сообщает

19 июл 2017
10708

Опасения подтвердились: в Гамбурге Трамп провел с Путиным еще одну секретную встречу без дипломатов и переводчика

Как сообщает replyua.net со ссылкой на агентство Ройтерс и сайт NBC News, официальные представители Белого дома подтвердил информацию о том, что президенты США Трамп и президент России Путин провели

19 июл 2017
9518

Известный сенатор раскрыл коварный план Путина по Украине

Судя по прозвучавшему вчера заявлению лидера непризнанной «ДНР» Александра Захарченко относительно создания на подконтрольной пророссийским террористам территории «Малороссии», можно быть уверенным,

18 июл 2017
9027

Российские истребители МиГ-29К провели серию схваток с американскими боевыми самолетами F-18

Российские истребители МиГ-29К на днях провели серию схваток с американскими боевыми самолетами F-18 в небе над неспокойными сейчас водами Бенгальского залива. Очень полезные для американцев

Последние новости

Кримський Бандерівець: зрадники вже згадують українське минуле з вдячністю

Експерт: українці не повинні дозволяти ворогу маніпулювати собою

Блогер: так як Порошенко, Саакашвілі не тролив ще ніхто

Леонардо Ди Каприо стал законодателем новой «ленивой моды»

Политолог прокомментировал требование главы МИД Германии снять санкции с России

Бабченко: Навальный – это степлер, это просто инструмент

Украинский агрохолдинг увеличил выручку ровно в пять раз

Павло Правий: ось вам висока російська духовність

Павло Правий: за обговоренням маячні Захарченка українці пропустили справді важливу подію

Лавров: дружбе России и ЕС давно мешает Украина

На «Солнечном» экологическая катастрофа, но киевляне все равно там отдыхают

Журналист: Партенит очень порадовал, но удивило отсутствие туристов

Журналист: надо найти тайный смысл в словах Суркова

Донік: я не буду миритись – навпаки докладу всіх зусиль щоб всі попередні жертви були не даремними

Казанський: за що Путін покарав Донбас? (відео)

Редакція «Вестей» заявила про можливість арешту їх офісу

У «Київгазі» не вважають витік газу причиною вибуху будинку у Голосіївському районі

Тимчук розповів про гучний провал російських пропагандистів

Кабмін анонсував запровадження ідентифікації за допомогою мобільного телефону

У Києві хочуть побудувати п’яту лінію метро

 Новости за день