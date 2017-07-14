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«Вы врете! Это же Алушта», - в сети обсуждают снимок известного украинского курорта

«Вы врете! Это же Алушта», - в сети обсуждают снимок известного украинского курорта
В этом сезоне известный украинский курорт, расположенный на Азовском море, бьет рекорды посещаемости туристами, и люди даже начали жаловаться на то, что на местных пляжах невозможно найти свободные места.

Как сообщает replyua.net, свежий снимок, сделанный на Арабатской стрелке, разместил на своей странице в Твиттере «Генический Визит». «На Арабатской стрелке уже как в Китае: на дорогах пробки, свободного жилья нет, продукты не успевают завозить. Туристический апокалипсис», сказано в сообщении. Пользователи активно обсуждают снимок: кто-то считает, что это отличные показатели и желает такого же наплыва туристов в следующем году, другие пользователи, напротив, пишут, что ситуация критическая.

«Вы все врете! Это же Алушта! А если серьезно, срочно нужно решать проблему с жильем – его мало. Цены тоже лупят», «Цены всегда лупят, если спрос превысил предложения, и это законы экономики», «Потом крымчане скажут, что им все должны, и все было подстроено специально, чтобы Геническ поднялся как курорт», отмечают пользователи.

«Вы врете! Это же Алушта», - в сети обсуждают снимок известного украинского курорта
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