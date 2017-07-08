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Пользователей удивила фотография G20 без президента России

Пользователей удивила фотография G20 без президента России
7 июля, в день открытия саммита «Большая двадцатка» в Гамбурге лидеры всех стран сделали совместный снимок, однако пользователи не обнаружили на нем Владимира Путина, президента России. Как передает replyua.net, пользователи Твиттера обсудили фотографию и написали самые разные предположения о том, куда мог подеваться российский лидер.

Ответы были самыми разными, а вот один из пользователей предложил весьма оригинальную версию, написав о том, что Путин в этот момент всех фотографирует. «Ему рано вставать на работу», «Хоть кружком Путина обведите, я его не нашла», шутят пользователи. Напомним, что накануне Путин впервые встретился с Дональдом Трампом. Перед встречей американская сторона заявляла, что переговоры продлятся не больше 35 минут, а российская сторона, в свою очередь, отвела на встречу ровно один час.

В итоге Путин и Трамп настолько увлеклись беседой, что вышли из зала только через 2 часа 15 минут. Впрочем, многие журналисты утверждают, что встреча длилась почти два с половиной часа. Дело в том, что, когда лидеры США и России зашли в зал для беседы, какое-то время они успели переговорить «с глазу на глаз», и только потом в комнату запустили журналистов.

Пользователей удивила фотография G20 без президента России
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