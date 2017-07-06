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Найсимпатичніша електростанція в світі «підірвала» соціальні мережі

Найсимпатичніша електростанція в світі «підірвала» соціальні мережі
У соціальних мережах активно обговорюють новий шедевр інженерно-конструкторської думки – оригінальний проект сонячної електростанції, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали «Вокруг Света».

Так, нещодавно в північному Китаї (провінція Датун) почала роботу оригінальна сонячна електростанція. Унікальна конструкція та комбінування панелей темного та світлого відтінків дозволяє їй виглядати як стилізоване зображення одного із символів держави – великої панди. Ідея побудови такої електростанції виникла в організації Panda Green Energy. На поточний момент електростанція генерує 50 МВт – цього достатньо, аби забезпечувати електроенергією до восьми тисяч будинків.

Побудова такої електростанції – частина програми ООН, яка покликана пропагувати серед молоді ідею поновлюваних джерел енергії. Крім того, творці цієї споруди розраховують залучити туристів. Планується, що найближчим часом в інших регіонах Центральної та Південно-східної Азії також з’являться до сотні таких електростанцій. Електростанції планують ввести в експлуатацію протягом п’яти років. Кожна країна має отримати власну «тварину» - коал, носорогів, слонів тощо.
Найсимпатичніша електростанція в світі «підірвала» соціальні мережі
Найсимпатичніша електростанція в світі «підірвала» соціальні мережі
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