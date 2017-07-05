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«Это же Стейтем!», - пользователей взбудоражил новый образ Яценюка

«Это же Стейтем!», - пользователей взбудоражил новый образ Яценюка
Арсений Яценюк, бывший украинский премьер, очень удивил украинцев, появившись на торжествах в честь Дня Независимости в резиденции посла Соединенных Штатов.

Как передает replyua.net, на снимке, появившемся в сети, очень трудно узнать Яценюка, поскольку он кардинально сменил имидж. Фотографию, сделанную во время мероприятия, на своей странице в Фейсбуке опубликовал Алексей Мацука, известный журналист. Бывший премьер явился на торжества в костюме, в темных очках и с короткой бородой – пользователи Яценюка в нем не признали. Журналист при этом написал, что Яценюк стал похож на Джеймса Бонда, однако пользователи категорически с ним не согласились и посчитали, что бывший премьер, скорее, больше похож на голливудскую знаменитость Джейсона Стейтема.

Нужно отметить, что бороду Яценюк отращивает уже довольно давно – на многих свежих снимках он предстает с внушительной щетиной, однако темные очки в комплекте со щетиной делают его практически неузнаваемым.

«Это же Стейтем!», - пользователей взбудоражил новый образ Яценюка


«Это же Стейтем!», - пользователей взбудоражил новый образ Яценюка


«Это же Стейтем!», - пользователей взбудоражил новый образ Яценюка
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