«Это же Стейтем!», - пользователей взбудоражил новый образ Яценюка

Арсений Яценюк, бывший украинский премьер, очень удивил украинцев, появившись на торжествах в честь Дня Независимости в резиденции посла Соединенных Штатов.
Как передает replyua.net, на снимке, появившемся в сети, очень трудно узнать Яценюка, поскольку он кардинально сменил имидж. Фотографию, сделанную во время мероприятия, на своей странице в Фейсбуке опубликовал Алексей Мацука, известный журналист. Бывший премьер явился на торжества в костюме, в темных очках и с короткой бородой – пользователи Яценюка в нем не признали. Журналист при этом написал, что Яценюк стал похож на Джеймса Бонда, однако пользователи категорически с ним не согласились и посчитали, что бывший премьер, скорее, больше похож на голливудскую знаменитость Джейсона Стейтема.
Нужно отметить, что бороду Яценюк отращивает уже довольно давно – на многих свежих снимках он предстает с внушительной щетиной, однако темные очки в комплекте со щетиной делают его практически неузнаваемым.