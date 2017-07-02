Журналістка-емігрантка з Росії не задоволена діями СБУ

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Російська журналістка, яка отримала українське громадянство, Катерина Сергацкова, різко розкритикувала дії Служби безпеки України та українське суспільство як таке, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на сторінку репортера в соціальній мережі.Так, Сергацкова розповідає, що подивилась відео виступу російського гурту «Дельфін» на українському фестивалі Atlas Weekend. Вона нагадує, що фронтмена гурту Андрія Лисікова не впустили до України, тому музиканти прийняли рішення виступити без нього. Журналістка пише, що глядачі, мовляв, замінили соліста, співаючи самі – вийшло дуже потужне багатотисячне караоке.Відтак Сергацкова починає розмірковувати над тим, чому саме Лисіков не потрапив на концерт. СБУ заборонила йому в’їзд на територію держави за порушення правил перетину кордону – він в’їжджав до окупованого Криму не через адміністративний кордон, контрольований Україною. Журналістка вважає, що малоймовірним видається щоб переміщення співака по соціальних мережах моніторив працівник СБУ. Скоріше за все, це був якийсь пересічний громадянин, може навіть фан Лисікова – він побачив світлини і повідомив до СБУ. Журналістці не подобається законослухняна поведінка громадян і вона задається питанням: хто це був? Скільки таких людей серед нас? Хто стане наступним?