В соцсетях обсуждают неоднозначное заявление Диего Марадоны о Путине

Диего Марадона, находящийся в Москве, заявил о том, что прилетел в Россию ради работы в тренерском штабе российской сборной, а также ради осуществления другой мечты – он хочет увидеться с Владимиром Путиным.
Как сообщает replyua.net, об этом аргентинский журналист рассказал в интервью «Советскому спорту». «Встреча с Путиным? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он — мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», заявил в интервью аргентинец. В соцсетях мгновенно отреагировали на это заявление и некоторые пользователи даже оскорбили Марадону и посмеялись над ним.
«Наркоман назвал Путина своим кумиром. У меня всё», написал один из пользователей. «Во штырит господина футболиста....видать квартира в Саранске ждёт», пишет другой, проводя параллель с Жераром Депардье, который сначала получил российское гражданство, а потом жилье в Грозном и Саранске.