У соцмережах обговорюють підвищення вартості газу для росіян

Користувачі мікроблогу Twitter досить активно обговорюють новину стосовно пропозиції російського газового монополіста «Газпром» про підвищення тарифів на «блакитне паливо» для мешканців РФ, про це інформує replyua.net.
Зокрема, один з користувачів цієї соціальної мережі опублікував фотоколаж, який складається з двох знімків – перший демонструє сепаратистку. В її руках плакат з надписом «Бандерологам – газовий Хололомор». На іншому фото – скріншот новини про заплановане підвищення вартості газу. Колаж підписали «Щось пішло не так».
Даний пост викликав активну реакцію користувачів Twitter. Деякі, зокрема, пишуть, що для іноземних держав російський президент Володимир Путін надає знижки на газ, а росіянам доведеться компенсувати втрати. Також є низка інших цікавих коментарів: «Справжній лідер нації!», «Це – карма», «Все написано правильно. Підвищення вартості газу буде стосуватися безмозких бандеролог». «Ну, комусь же потрібно замерзнути, у відповідності до закону збереження енергії», «Непоганий хід Путіна перед виборами, адже рейтинги у нього зависокі, треба їх знизити».