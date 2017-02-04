«Ватнорожденная Поклонская», - пользователи посмеялись над обновкой бывшей «прокурорши»

Наталье Поклонской, бывшей крымской «прокурорше», вручили в качестве презента ватник во время ее визита в студию телеканала Russia Today, информирует replyua.net.
Об этом Поклонская написала на своей странице в Твиттере. «Впечатления от очень длинной зимы в Москве теперь будет скрашивать ватничек от RT. Спасибо», пишет Няша. Пользователи мгновенно отреагировали на пост Поклонской и без внимания такой «щедрый» подарок не оставили. В основном, большинство пользователей начали отпускать шутки по поводу подаренного ватника. К примеру, блогер Антон Ходза выложил на странице в Фейсбуке фото Поклонской в ватнике и подписал под снимком, что теперь можно подарить путевку на Колыму.
Еще один пользователь написал, что Поклонская уже «ватнорожденная», и с этим ничего не поделаешь. Среди всех комментариев можно выделить несколько самых забавных: «А я ушаночку поглубже натяну, и в свое прошлое с тоскою я взгляну», «Еще номерочек на карман», «Таки да, хромосома». Напомним, что ранее журналист Александр Невзоров высмеял Поклонскую, назвав ее «богиней глупости».