Юрий Стець обратился к главе Facebook с просьбой по Украине

Глава Министерства информационной политики Украины Юрий Стець обратился к главе Facebook Марку Цукербергу с просьбой для украинских граждан. Как передает replyua.net со ссылкой на заметку Юрия Стеця в официальном Facebook-аккаунте ведомства, в результате мониторинга информационного пространства и запросов украинцев в поисковых системах была обнаружена необходимость создания специального механизма, который бы помогал пользователям ориентироваться в виртуальном информационном поле.
Юрий Стець отмечает, что Министерство информационной политики Украины попросило Марка Цукерберга разработать специальный фильтр, который бы занимался разделением правдивых и «фейковых» новостей. В связи с тем, что руководство соцсети уже анонсировало внедрение аналогичных фильтров для американских и немецких пользователей, Стець попросил Цукерберга обратить внимание также и на украинские сегмент пользователей Facebook.
О том, будут ли внедрены «антифейковые» механизмы для пользователей соцсети из Украины, пока не сообщается. Руководство соцсети Facebook пока не комментировало публичное обращение министра.