Екстремальний флешмоб українських підлітків «Зникни на 24 години»

В Україні все більшої популярності серед дітей набуває так звана гра «Зникнути на добу». Підлітки кидають виклик один одному зникнути на двадцять чотири години. Батьки та поліція збиваються з ніг, шукаючи дітей. Передає replyua.net.
Ця гра прийшла в Україну з Росії після скандального відео, в якому троє хлопців зникли на добу і просиділи у супермаркеті. Цей ролик став популярним серед українських дітей. Є й такі, що почали грати в цю гру. Головні правила гри: зникнути на добу, не з’являтися вдома, вимкнути мобільний телефон, не заходити у соціальні мережі. Дати про себе знати лише тоді, коли тебе почали шукати батьки, друзі, поліція. Учасники флешмобу шукають один одного у соцмережах, створюють групи, ставлять перед бажаючими завдання, а після цього група знищується. У поліції зафіксовано десять випадків зникнення дітей, які потім повернулися додому. Перший з них зареєстровано у Київські області. Проте поліцейські запевняють, що з флешмобом це ніяк не пов’язано.
Психологи вважають, що така поведінка підлітків через нестачу батьківської уваги. Це спроба дітей заявити про себе. Спеціалісти радять батькам пояснити дитині про небезпеку цих розваг.