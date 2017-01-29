Пользователи высмеяли переговоры Трампа и Путина

Пользователи соцсетей активно обсуждают вчерашний телефонный разговор между российским и американским президентами, информирует replyua.net.
В частности, многие пользователи уже отметили, что у российского президента Путина очень слабая позиция, и у него даже не получилось сменить тему разговора, переведя ее в «русло» санкций. Более того, пользователи считают, что именно американский президент диктовал свои условия во время разговора. Нужно отметить, что переговоры, состоявшиеся накануне, стали первыми между Трампом и Путиным после того, как миллиардер вступил в должность президента. Между тем, в Белом доме прокомментировали телефонный разговор, и представители Трампа отметили, что эти переговоры станут первым шагом к восстановлению отношений между РФ и США.
Пользователи написали следующее: «Маша (Мария Захарова, -ред.), заявила, что Путин остался девственником, поскольку Трамп имел его, ничего не снимая», «Путин выведет войска из Сирии и Украины, а Трамп оплатит телефонный разговор. Это результат переговоров», «Трамп: американцы обожают россиян и Россию. Путин: россияне обожают американцев и США», «Путин отметил во время разговора, что санкции идут России на пользу».