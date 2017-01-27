Блогер показав, як "ватники" можуть легко відмовлятися від своєї ідеології

Так звана проросійська підтримка мешканців окупованих територій України через соціальні мережі являється фейковою. Про це у Фейсбуці розповів блогер Greg Davis, передає replyua.net. Саме він раніше повідомляв про те, що сестра дівчини депутата ВРУ Сергія Лещенка має симпатію до президента Росії Путіна В.В.
«Публікації майбутньої сім’ї Лещенка показують найголовніші речі. Мені хотілося б перевести вашу увагу з загальної форми на злий задум навколо. Найголовніше те, що вони намагаються показати проросійську підтримку в соціальних мережах як малозначущу або навіть фейкову. Хоча це все досить не принципово», - зазначив Девіс.
За його словами, дана ситуація показала, як люди можуть легко відмовлятися від підтримки Кремля та Путіна в обмін на покращення їхнього особистого матеріального благополуччя. «Фактично Сергій для сім’ї Анастасії являється ідеологічним противником. Саме через таких як Лещенко, на їхню думку, почалися проблеми в державі. Але коли з ним познайомилися особисто, то прийняли як рідного, бажаючи майбутній сім’ї щастя та злагоди», - зауважив блогер. Він додав, що подібна ситуація складеться майже з кожним проросійським мешканцем Донбасу, якщо від українця їхні матеріальні статки зможуть збільшитися.