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Фейл месяца: китаец несколько недель ехал в родное село не в ту сторону

Фейл месяца: китаец несколько недель ехал в родное село не в ту сторону
Мужчина из-за своей нелепой ошибки оказался на первых полосах мировой прессы: житель Китая, решив навестить родное село на китайский Новый год, который в этот раз выпадает на 28 января, перепутал маршрут. Фактически, китаец направлялся на велосипеде не в ту сторону, с каждым часом отдаляясь от пункта назначения. Впрочем, как передаёт replyua.net, мужчине повезло встретить добрых полицейских, которые указали ему на его ошибку и помогли исправить ситуацию.

Как оказалось, мужчина направлялся из Жич-Жао в Цицикар, но выбрал неправильный маршрут. Свою поездку китаец решил осуществить при помощи велосипеда, поскольку денег на дорогу в родные края у него не было: всю зарплату он «спустил» на предновогодние развлечения. Поскольку мужчина решил полагаться лишь на благосклонность случайных людей, спрашивая у них дорогу, он направлялся совсем не туда.

Благо, китайцу повстречались добрые полицейские, которые указали китайцу на то, что он двигается в противоположном от пункта назначения направлении. Чтобы мужчина не встречал Новый год в дороге, полицейские одолжили заблудившемуся путешественнику денег на дорогу в родной Цицикар.
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