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Блогеры по губам раскрыли главные интриги инаугурации Трампа

Блогеры по губам раскрыли главные интриги инаугурации Трампа
YouTube покоряет шутливое видео, которое озвучили читающие по губам блогеры с канала Bad Lip Reading. В частности, они «разгадали» тайну фирменной синей коробки Tiffany, которую жена новоизбранного президента Дональда Трампа Мелания вручила экс-первой леди США Мишель Обаме. Как передаёт replyua.net, видео моментально разлетелось по соцсетям, суммарно его посмотрели уже почти 9 млн человек.

Как уточняется, блогеры при помощи техники чтения по губам решили выяснить разом все моменты, которые так мучили зрителей, наблюдавших за инаугурацией Трампа 20 января 2017-го года. Разумеется, блогеры воспользовались игрой слов, подменяя схожие по звучанию слова для придания ролику юмористического оттенка. В их интерпретации Мелания сказала Мишель, вручая таинственную синюю коробку: «Сюрприз! У меня есть несколько крендельков для вас!». Трамп же, согласно версии блогеров, уточнил у супруги-модели, поняла ли она суть сказанного. На самом деле, блогеры озвучили слово present (подарок) как pretzels (крендель).

Озвучили блогеры и частную беседу Обамы и Трампа на инаугурации. Так, в их версии Трамп говорит Обаме: «Я ненавижу тебя в душе, но я притворюсь, что ты мне нравишься». В ответ, как полагают блогеры, Обама сказал Трампу, что тот — «прохвост».


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