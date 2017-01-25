Російський журналіст посміявся над "великою та могутньою" Росією

Кореспондент з Росії Бабченко Аркадій жорстко висміяв спроби російських туристів встановити прапор Російської Федерації на дні Маріанського жолобу. Про це він написав на власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.
Він пояснив, чому така задумка являється більш ніж невдалою. «Дві особи мають наміри опуститися на дно Маріанського жолобу на підводному човні, який було виготовлено в Австралії, з прапором, який було створено в Росії на гроші від видобутку нафти, яку фактично створили динозаври, шляхом, який пройшли швейцари на кораблі, який, скоріше за все, збудували фіни. Все це вони хочусь записати на відео за допомогою камери, яку створили в Японії, використовуючи при цьому рації, які виготовили в Кореї, а потім все це опублікувати в мережі YouTube, яку придумали американці», - зазначив Бабченко.
При цьому він зауважив, що використовуючи надбання всього світу, потім росіяни заявлять, що це вони самі великі і самі сміливі. «Ну припустимо, що прапор поставили, відео зняли, і всім показали… Типу, Росія – сама велика! А якщо забрати все те, що було перераховано вище, то скільки років треба буде Росії, щоб дійсно самим, без використання чужих досягнень, зробити щось подібне», - зауважив журналіст.