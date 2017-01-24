Пользователи Интернета обсуждают новость о размещении мощных китайских ракет рядом с российской границей

Согласно решению властей Китая, в непосредственной близости к российской границе было проведено размещение межконтинентальных баллистических ракет DF-41 (Дунфэн). Как передает replyua.net со ссылкой на Global Times, точным местом расположения ракет является северо-восточная провинция Хэйлунцзян.
Согласно информации журналистов, это уже вторая ракета подобного класса, и авторитетные СМИ Китая поспешили разместить многочисленные фотоизображения таких баллистических ракет. Вместе с тем, издание подчеркивает, что причиной решения официального Пекина разместить столь мощные ракеты, способны достичь максимального расстояния в 12 тыс. километров, стала церемония инаугурации Дональда Трампа. Весьма примечательно, что пользователи соцсетей эту новость вынесли на активное обсуждение.
Так, по утверждению российского журналиста Александра Сотника, друзья Кремля в Китае явно нервничают. «Куда делись все Искандеры и другие ракеты? В срочном порядке необходимо ее надуть и выставить согласно периметру, да так, чтобы у всех появилось чувство страха», - подчеркнул Сотник. Напомним, что ранее в Кремле отказались от подписания с Вашингтоном ядерной сделки в обмен на снятие санкций.