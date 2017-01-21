"Хто цей однорукий тип": В мережі помітили цікаву деталь з інавгурації Трампа

Під час інаугураційного процесу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа супроводжував підозрілий чоловік зі штучною рукою. Про це повідомили у одній із спільнот у соціальній мереж Фейсбук, інформує replyua.net.
«Коли я за цим спостерігав у прямому ефірі, то вважав, що мені здається. Однак, переглядаючи ці моменти на фото я вже не маю сумнівів, що рука того представника секретних спецслужб не справжня. Можливо, там зброя чи ще щось. Хто як гадає?», - поцікавився автор публікації. І тут користувачі мереж не стримували себе у висловлюваннях.
«Напевно, це той самий агент за майбутнього, який з’являється у деякий відрізках часу на відповідальних подіях, виконує свою місію, після чого знову зникає в безкраїх просторах часу», - вважає один з користувачів. Інші вважають, що «цей чоловік з охорони Трампа – секретна розробка NASA, і це було його випродування». Інші коментарі були більш конструктивними, і вже з елементами критики. «Ну як можна ставити у свою охорону людину з однією рукою? Найвідповідальніша персона в Америці, найвідповідальніша мить в його житті… і тут на! Однорукий охоронець», - зауважив інший користувач. «Напевно, то сват, кум або інший родич Трампа», - припустив ще один.