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Президент Тайваня поздравил Трампа с инаугурацией в Twitter

Президент Тайваня поздравил Трампа с инаугурацией в Twitter
Reuters пишет, что президент Тайваня Цай Ин-вэнь поздравила Дональда Трампа со вступлением на пост с помощью Twitter. По мнению политологов, она это сделала для того, чтобы спровоцировать очередную «порцию гнева» со стороны китайских властей, - передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, за месяц до своей инаугурации Трамп совершил телефонный звонок президенту Тайваня, чем вызвал яростные протесты со стороны официального Пекина. Сегодня президент Тайваня, всего через несколько минут после приведения Трампа к присяге в своем Twitter написала: «Поздравляю Дональда Трампа. Демократия – это то, что связывает две наши страны. С надеждой на наше будущее партнерство и дружбу».

Также Цай пообещала углубить связи Тайваня с Исландией и Соединенными Штатами Америки, которые она назвала «самым надежным международным союзником Тайваня, разделяющим общие ценности: свободу, демократию и права человека». Как сообщалось ранее, вопрос статуса Тайваня вновь занял первые позиции на повестке дня Китая после того, как Трамп принял поздравления от Цай, прозвучавшие во время их телефонного разговора. Китайские власти напомнили США о том, что в Китае действует принцип «единого Китая» - они были взбешены прямым общением Трампа и президента Тайваня за их спиной.
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