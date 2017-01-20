Депутат Держдуми зірвав соцмережі заявою про "досягнення" Росії

В соціальних мережах не можуть стриматися від сміху навколо заяви депутата Державної думи та заступника керівника генеральної ради «Единой России» Залізняка Сергія. Як передає replyua.net, відеозапис з курйозною заявою на своїй сторінці в Твіттері оприлюднив Олексієм Навальним.
У своїй заяві депутат сказав, що «в галузі радіоелектроніки Росія опереджає Сполучені Штати, Японію та інші ведучі країни світу вже на декілька десятиліть». Менш ніж за чотири години після публікації відеоролик зібрав понад 365 лайків. «Зустрічайте. Депутат Держдуми Російської Федерації від правлячої партії «Единая Россия» Залізняк Сергій», - написав під відео Навальний. Майже відразу після оприлюднення запису в коментарях здійнялася буря сміху та гніву. «А чого, мені дуже сподобалося… Цікаво, які гриби він перед цим з’їв, що таке йому в голову прийшло?», - поцікавився один з користувачів.
Загалом багато людей сприйняли таку заяву як знущання над здоровим глуздом. «Навіть і обдумувати не хочу! Залізняк – це протест здоровому глузду», - наголосив користувач Твіттера. Крім того багато Інтернет-юзерів встигли помітити, що політик знаходився в стані сп’яніння або наркотичного впливу.