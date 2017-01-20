"Тепер це на шиї у Путіна": у соцмережах прокоментували "смерть" Roshen в Липецьку



Після того, як стало відомо, що кондитерську фабрику «Рошен» у Липецьку готують до закриття, користувачі соціальних мереж почали активно обговорювати цю ситуацію. Про це у п’ятницю, 20-го січня, пише видання «Обозреватель»,



«Коли ти комусь боргуєш невелику суму грошей, то питання як їх повернути має вирішувати позичальник, але коли ти позичаєш декілька мільйонів доларів, то питання як ти їх будеш повертати залежить тільки від тебе. Подібна ситуація склалася і в Липецькій фабриці «Рошен». Коли Путін тримав Порошенка за гриву і не давав продати фабрику, то це була проблема як би другого. А тепер, коли виробництво зупиняється, в лавах безробітних росіян з’являється ще 700 осіб, кількість податків в держбюджет РФ скорочується, то тепер це вже проблема Путіна», - зазначив один з користувачів.



Андрій Магера зауважив: «Все свідчить про те, що після закриття Ліпецької кондитерської фабрики велика кількість політичних експертів не матиме роботи». Ще одна користувачка висловила радість з цього приводу такими словами: «Не минуло і трьох років, як «Рошен» вирішив закрити фабрику в Липецьку. Аж не віриться». «Після знищення цієї фабрики і говорити не буде про що… Зради не буде більше..», - вважає Бігус Денис.

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Горячая тема: Гидрометцентр: 21 января погода в Украине резко изменится Після того, як стало відомо, що кондитерську фабрику «Рошен» у Липецьку готують до закриття, користувачі соціальних мереж почали активно обговорювати цю ситуацію. Про це у п’ятницю, 20-го січня, пише видання «Обозреватель», передає replyua.net «Коли ти комусь боргуєш невелику суму грошей, то питання як їх повернути має вирішувати позичальник, але коли ти позичаєш декілька мільйонів доларів, то питання як ти їх будеш повертати залежить тільки від тебе. Подібна ситуація склалася і в Липецькій фабриці «Рошен». Коли Путін тримав Порошенка за гриву і не давав продати фабрику, то це була проблема як би другого. А тепер, коли виробництво зупиняється, в лавах безробітних росіян з’являється ще 700 осіб, кількість податків в держбюджет РФ скорочується, то тепер це вже проблема Путіна», - зазначив один з користувачів.Андрій Магера зауважив: «Все свідчить про те, що після закриття Ліпецької кондитерської фабрики велика кількість політичних експертів не матиме роботи». Ще одна користувачка висловила радість з цього приводу такими словами: «Не минуло і трьох років, як «Рошен» вирішив закрити фабрику в Липецьку. Аж не віриться». «Після знищення цієї фабрики і говорити не буде про що… Зради не буде більше..», - вважає Бігус Денис.