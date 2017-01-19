Nokia проти горіха: скажений краш-тест нового смартфона (ВІДЕО)

Китайські користувачі соціальних мереж взялися перевіряти на живучість новий смартфон від компанії Nokia. Девайсом фактично кололи грецькі горіхи та кидали об стіну. Як передає replyua.net, користувачі соцмереж активно діляться відеозаписами, де демонструється міцність та «невмеручість» нового телефону.
На одному з відео підчас «краш-тесту» Nokia 6 проти грецьких горіхів в номінації на міцність перемогу отримав новий продукт перевіреної роками компанії. Після того, як користувач на відео розколов декілька горіхів, він продемонстрував, що його апарат працює в нормальному режимі і не отримав дефектів. Проте в той самий час інші користувачі мереж пішли ще далі. Вони вирішили спробувати «розколоти» смартфоном бетонну стіну.
Як відомо, легендарний телефон Nokia 3310 отримав велику славу через свою надміцну конструкцію, в порівнянні зі своїми «слабкими» конкурентами. Одного разу він зміг «вижити» навіть після того, як його переїхали танком. Як повідомлялося раніше, колись забутий виробник мобільних телефонів Nokia повертається на світовий ринок з новим смартфоном Nokia 6. Крім своїх «фізичних» характеристик на витривалість дана модель має ще ряд переваг, порівняно з іншими китайськими аналогами.