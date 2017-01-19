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Facebook заблокував головних кремлівських пропагандистів

Facebook заблокував головних кремлівських пропагандистів
Керівництво найвідомішої соцмережі Facebook вирішило заборонити публікацію на своїй англомовній сторінці російському пропагандистському телеканалу Russia Today постів, у яких містяться посилання на відеосюжети, матеріали та зображення. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на інформацію сайту RT. Зазначається, що це блокування буде продовжене до 21 січня поточного року до 09:25 за київським часом. Це унеможливить ведення трансляції церемонії інаугурації майбутнього очільника Білого дому Дональда Трампа у Facebook.

За інформацією керівника напрямку соціальних медіа RT Айвора Кротті, у Facebook вирішили ввести обмеження під час трансляцію прощальної прес-конференції нинішнього американського лідера Барака Обами у зв’язку з тим, що телеканалом було здійснено порушення авторського права. У свою чергу, керівництво телеканалу намагалося вийти на зв'язок з представниками Facebook, але це не принесло жодних результатів.
Раніше повідомлялося про неочікуване припинення телеканалом Russia Today онлайн-мовлення американського телеканалу C-Span. Трапилося це безпосередньо під час трансляції засідання за участю членів нижньої палати Конгресу США.
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