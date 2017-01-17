Лавров: На мітингах у Росії були помічені переодягнені дипломати з США

Голова Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що під час акцій протестів на території держави були помічені «переодягнені американські дипломати». Про це він заявив під час прес-конференції, пише російське видання «ТАСС», передає replyua.net.
«Ну тут вже висновок ви можете зробити самі», - додав Лавров. Крім того голова зовнішньополітичного відомства РФ наголосив у своєму виступі, що «вербувальна кампанія Сполучених Штатів по відношенню російських дипломатів активізувалася ще під час другого строку Адміністрації президента США за час правління Барака Обами». «Американські представники що тільки не робили для того, щоб потрапити до російських об’єктів. Вони переодягалися в жінок, одягали накладні вуса та бороди, носили парики», - вважає Лавров.
В соціальних мережах такі висловлювання представника влади РФ викликали не аби які насмішки. «Американці переодягаються в туалетах і йдуть протестувати під російськими будівлями. Хм, чудова робота, російські спецслужби. Ганятися за американськими шпигунами по туалетах – це не аби яка праця. Це ж треба так вміти. Ну а Лавров зміг це все так цікаво передати. Браво», - зазначила російська журналістка.