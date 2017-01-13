Політолог розповіла дивний факт про заборону каналу «Дождь» в Україні

Політолог Олеся Яхно-Белковська помітила доволі дивну тенденцію у реакції суспільства на заборону мовлення російського телевізійного каналу «Дождь», - про це інформує replyua.net з посиланням на Фейсбук-сторінку експерта.
Так, політолог наголосила, що чомусь в українському сегменті соціальних мереж можна спостерігати хвилю обурення з боку певних осіб забороною на мовлення російського телеканалу «Дождь», незважаючи на те, що працівники останнього визначали окупований Крим частиною Російської Федерації і транслювали незаконну в Україні рекламу.
Хоча канал можна вільно дивитись в мережі інтернет, деякі громадяни почали гучно обурюватись. Найбільш цікавим моментом у цьому політолог вважає те, що найбільш гучні обурення можна почути від осіб, які постійно звинувачують українську владу в тому, що дипломатичні відносини з Російською Федерацією й досі не розірвано. Ці ж самі люди наголошують, що в Україні – війна, а не АТО (мовляв, жодних подвійних стандартів), виступають за повне припинення економічних зносин з окупованими територіями Луганської та Донецької областей тощо. Власне кажучи, з точки зору інформаційної війни – все так же, як і зазвичай, - наголошує політолог.