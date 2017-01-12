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Facebook станет телепатом и новая разработка Цукерберга

Facebook станет телепатом и новая разработка Цукерберга
Facebook начнет процесс разработки новой нейрокомпьютерной технологий, позволяющей производить обмен мыслями сообщает replyua.net.

«Мне кажется, в один момент мы сможем разговаривать с помощью компьютерных технологий, просто отправляя свои мысли. Вы только о чем-то подумали, а ваши друзья вас уже поняли.» - заявил сам Марк Цукерберг, создатель одной из самых популярных соцсетей мира. По данным иностранных СМИ это произошло на одной из очередных сессий задаваемых вопросов. В основе этого инновационного проекта лежит идея передачи мыслей с помощью современных технологий.

Поговаривают, о том, что Facebook начал активную деятельность в этом направлении еще в 2016г. Организовав создание тайной структуры Building 8. Особенностями большинства сотрудников данного подразделения служит опыт работы в нейролизации и наличие знаний в области электрофизиологических данных.

Был объявлен конкурс на должность инженера нейрокомпьютерных технологий. Где основным критерием отбора служит наличие докторской степени в области нейробиологии. А так же вакантно место специалиста в области создания алгоритмов обработки звуковых сигналов, основной задачей которого будет создание новой коммуникативной вычислительной площадки. Главой подразделения Building 8 в третьем квартале 2016 года был назначен Марк Шевийе. Он является разработчиком общей для всех программы Университета Джонса Хопкинса по прикладной нейробиологии.
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