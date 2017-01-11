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Прощальний твіт Барака Обами зворушив соцмережі

Прощальний твіт Барака Обами зворушив соцмережі
Діючий президент Сполучених Штатів Барак Обама попрощався зі своїми читачами, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, одинадцятого січня 2017 року, глава Сполучених Штатів Барак Обама у своєму акаунті в Twitter попрощався зі своїми виборцями. Цей прощальний твіт набрав півмільйона репостів і став найбільш популярним за весь час існування сторінки Обами у цій соціальній мережі. Діючий президент зазначив, що дякує своїм співгромадянам за все і закликав їх вірити в себе. «Я прошу вас вірити, але не у мою здатність щось змінити, а у вашу власну», - наголосив Обама.

Журналісти нагадують, що до цього найбільшої популярності здобув твіт Обами присвячений дозволу укладати одностатеві шлюби. Після того, як закінчиться інавгурація обраного президента Дональда Трампа (нагадаємо, її призначено на двадцяте січня 2017 року), акаунт Обами стане його особистою власністю. Нас сторінці й зараз зазначено: «Батько, чоловік і сорок четвертий президент Сполучених Штатів Америки». Зауважимо, що акаунт Дональда Трампа у Twitter став його найголовнішою зброєю у війні з журналістами, яку розгорнув скандальний політик – саме через нього Трамп скаржився читачам на те, що преса викривляє його висловлювання.
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